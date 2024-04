Grande Fratello, Perla Vatiero su Beatrice Luzzi: "Mi ha chiamata la regina del trash, mi ha dato fastidio"

Gossip TV

La vincitrice del Grande Fratello Perla Vatiero si è espressa a proposito di Beatrice Luzzi, per alcune sue affermazioni all'interno del reality! Ecco cosa ha detto!

Perla Vatiero ha vinto la diciassettesima edizione del Grande Fratello, battendo di pochissimo Beatrice Luzzi, sua rivale nella Casa e con cui c'erano stati diversi scontri. L'ex protagonista di Temptation Island ha raccontato, in un'intervista a SuperguidTv, del rapporto con l'attrice: nel reality di Canale5 diretto da Alfonso Signorini gli scontri tra le due hanno animato le dinamiche del programma in più di un'occasione e Perla ha svelato cosa ne pensa di alcuni commenti di Beatrice Luzzi su di lei.

GF, Perla Vatiero su Beatrice Luzzi: "Mi ha chiamata la regina del trash, mi ha dato fastidio"

Perla non ha nascosto la sua incredulità per aver vinto il reality di Canale5, sebbene avesse un fandom agguerrito che non vedeva l'ora di portare alla vittoria la sua beniamina. Ed è proprio questo pubblico che le ha fatto rendere conto di essere una concorrente molto forte, abbastanza da arrivare in Finale. Sui suoi rapporti con gli altri gieffini, Perla ha ammesso che ha stretto con tutti nel programma e che nessuno in particolare l'ha delusa, anche se sicuramente alle sue spalle ci saranno stati commenti negativi.

Ma, ha dichiarato, una gieffina in particolare l'ha infastidita per alcuni commenti che le ha rivolto: stiamo parlando di Beatrice Luzzi. Nell'intervista, infatti, Perla svela di aver visto un video, di cui non era a conoscenza, in cui Beatrice la definiva "la regina del trash, una bulletta" e che queste parole non le hanno fatto molto piacere.

Il periodo a cui si riferiscono questi commenti è quello immediatamente successivo all'entrata della concorrente di Temptation Island nella Casa del GF. In quelle settimane, infatti, Beatrice aveva fatto notare a Perla di essere fin troppo concentrata su sé stessa e di non pensare minimamente al benessere degli altri gieffini in Casa. Da queste affermazioni era nato un confronto acceso, poi diventato uno dei segmenti più seguiti di una puntata del Grande Fratello e che persino Alfonso Signorini aveva commentato durante una diretta.

Sulle dichiarazioni di Beatrice Luzzi su di lei Perla ha ammesso di non esserne stata infastidita per sé stessa, ma per un altro motivo:

"Sicuramente mi ha infastidito un video molto pesante che non avevo mai vista prima in cui Beatrice diceva che non vedeva l’ora di arrivare allo scontro con la regina del trash, con la bulletta. Ovviamente si riferiva a me. Non è qualcosa che mi ha fatto male ma ho provato più che altro disagio per lei. Lei sfidava tutti i giorni le persone ma si è intimorita davanti a me perché ha visto una ragazza di 26 anni che, nonostante la giovane età, era forte tanto quanto lei. Io non ho mai avuto questo accanimento nei suoi confronti e nemmeno mi è mai interessato. Alla fine Beatrice questo duello l’ha avuto, l’ha preteso ma poi alla fine lo ha perso."

GF, Perla Vatiero parteciperà a un altro reality molto presto?

La gieffina ha poi raccontato del rapporto con Greta Rossetti, ex fidanzata di Mirko Brunetti e con cui, però, è riuscita a instaurare un rapporto di stima e amicizia. Da quando hanno lasciato il programma non si sono ancora viste, ma si sentono e contano di rivedersi presto.

Mentre, sul suo futuro lavorativo, Perla ha ammesso che al momento non vorrebbe tornare a partecipare in nessun reality, ma non ha nascosto un certo interesse per il mondo del cinema:

"Sono fuori da così poco tempo che non ho avuto il tempo di pensare a ciò che voglio fare. Al momento sto riequilibrando la mia vita. Sicuramente voglio studiare, mi piacerebbe mettermi in discussione nel cinema. L'Isola? Non in questa edizione. Non lo so se parteciperei, perché rispetto al Grande GFratello è molto tosta a livello fisico"

