Grande Fratello, Anna Pettinelli svela di aver rifiutato molte volte l'offerta di Alfonso Signorini di entrare nella Casa

Anna Pettinelli ha rivelato che Alfonso Signorini le ha chiesto più volte di entrare nella Casa del GF: ecco perché la speaker ha rifiutato ogni volta!

Ospite a Pomeriggio 5, Anna Pettinelli ha svelato di aver rifiutato molte volte l'offerta di Alfonso Signorini di entrare nella Casa del Grande Fratello. Nonostante il conduttore abbia provato a "corteggiarla" per chiederle di diventare inquilina nella Casa più spiata d'Italia, Anna Pettinelli ha ammesso che non ha mai voluto accettare. Ma per quale motivo? Ecco cosa ha raccontato.

GF, Anna Pettinelli prossima concorrente? La speaker ha rifiutato molte volte l'offerta di Alfonso Signorini

Anche se Anna Pettinelli ha inviato un video messaggio ad Alfonso Signorini per l'ingresso della sua amica Stefania Orlando al Grande Fratello, la speaker non è per nulla entusiasta alla prospettiva di poter varcare la porta rossa della Casa. E, infatti, ospite come opinionista a Pomeriggio 5, ha rivelato che Signorini l'ha spesso invitata come concorrente del reality show. Ma che lei ha sempre rifiutato l'offerta di diventare una gieffina. A Dario Maltese, che l'ha stuzzicata sull'argomento, senza mezzi termini, Anna Pettinelli ha dichiarato che non ha intenzione di entrare al GF come concorrente: "Signorini mi ha invitata per altre permanenze, ma non se ne parla".

La professoressa di Amici è un'assidua frequentatrice del salotto di Pomeriggio 5, nel quale è invitata a esprimere le sue opinioni sui diversi reality e programmi del palinsesto. Tra questi c'è, ovviamente, anche il GF, che quest'anno ha riaccolto una cara amica di Anna Pettinelli, la conduttrice ed ex vippona Stefania Orlando. Vista la grande amicizia che le lega, ad Anna Pettinelli è stato chiesto se non ha pensato di entrare al GF per queste festività di Natale, così da trascorrere il 25 dicembre insieme alla sua storica amica.

L'invito le è stato rivolto da Alfonso Signorini in persona, dopo il divertente video che la speaker gli aveva inviato e nel quale gli chiedeva, fintamente infastidita, "quanto tempo hai intenzione di tenerla nella Casa?". Nonostante l'attrattiva di riabbracciare Stefania Orlando, Anna Pettinelli ha deciso di rifiutare l'offerta di entrare al GF in veste di ospite speciale.

GF, perché Anna Pettinelli ha rifiutato l'offerta di Alfonso Signorini di entrare nella Casa

Al conduttore di Pomeriggio 5, Anna Pettinelli ha rivelato che Alfonso Signorini le ha più volte rivolto l'invito di entrare nella Casa del GF, ma che ogni volta ha preferito rifiutare i suoi inviti.

L'ultimo è arrivato in occasione dell'invio di un video scherzoso al conduttore del Grande Fratello per commentare l'ingresso di Stefania Orlando al GF. Dato che Anna Pettinelli si è dimostrata dispiaciuta alla prospettiva di dover salutare la sua storica amica, Signorini l'ha invitata a trascorrere le feste all'interno della Casa più spiata d'Italia.

Tuttavia, neppure questa prospettiva è stata così allettante da far dire sì alla speaker. Infatti, a Dario Maltese, la prof di Amici ha replicato che non durerebbe più di qualche ora al GF: "Sì, per due ore (resterei ndr). Dalle 23 all'una di notte. Due ore perché io da quella Casa fuggo. Alfonso non mi ha invitato una volta, ma anche per altre permanenze. Non se ne parla...magari quando avrò l'età dell'Alberti".

