Grande Fratello, Anita Olivieri svela tutta la verità: "Sono stata io a decidere di chiudere con Alessio Falsone perché..."

L'ex discussa gieffina Anita Olivieri vuota il sacco e svela tutti i retroscena sulla fine della sua relazione con Alessio Falsone dopo il Grande Fratello.

Anita Olivieri è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello e non solo. Ospite nel programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus, l'ex protagonista dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 ha colto l'occasione per vuotare il sacco e svelare tutta la verità sulla rottura con Alessio Falsone.

Le rivelazioni inedite di Anita Olivieri

I protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, Anita Olivieri che in un'intervista rilasciata ai microfoni di Turchesando, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi, ha deciso di raccontare cosa è realmente successo tra lei e Alessio Falsone dopo il reality show e chi ha deciso di chiudere la loro relazione:

Con Alessio è stato tutto vero. Ad oggi devo dire che sono stata io a decidere di chiudere, non stavo bene quando sono uscita. La pressione, i social, l’idea che la vita fosse cambiata…è stato veramente difficile capire tutto, anche me stessa. Avevo bisogno di riprendermi, di metabolizzare. Fuori è stato tutto bellissimo, poi abbiamo notato differenze nei nostri stili di vita. Purtroppo è successo questo, noi continuiamo a sentirci, rimaniamo estremamente legati, ci siamo veramente voluti bene. Lui l’ha presa in modo razionale, ci ha sofferto ma non c’era margine. Al momento non penso che torneremo insieme.

La Olivieri, che ha continuato facendo riferimento anche alla pressione scaturita dall’aver lasciato il fidanzato storico Edoardo Sanson, ha detto la sua anche su un'altra coppia dell'ultima edizione del Gf scoppiata qualche giorno fa. Stiamo parlando di Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti:

Siamo stati criticati per il fatto di essere stati troppo razionali. La nostra relazione è partita con impulsività, ci siamo sentiti e abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare senza limiti. La bolla in cui eravamo mi ha permesso di vivere cose che fuori mi sarei fatta tantissimi problemi a vivere, come è successo [...] io non rinnego niente, rifarei tutto. Fuori io sono sempre stata chiara sia con l’altra persona – non voglio nominarla perché ho già dato troppa visibilità – sia con Alessio. Penso che ognuno ha fatto queste cose nella vita ma l’essere in tv ti porta ad essere giudicato. Non voglio dire di essere stata usata, ma che si sia capito come utilizzare il mio carattere forte. Io, essendo ingenua e nuova in questi contesti, sono piena di emozioni e contenerle non è facile. Anche in tante posizioni scomode sono stata me stessa, la relazione con Alessio avremmo potuto portarla avanti per nostra convenienza. Sergio e Greta? Non è facile, fuori ti arriva tutto insieme e se non sei abituato è difficile. Non li ho sentiti, ma penso stiano cercando di trovare un modo.

Anita Olivieri e il rapporto con Giuseppe Garibaldi

Dopo aver chiarito la sua posizione su Alessio, Anita è tornata a parlare della sua lunga e intensa esperienza nella famosa Casa del Grande Fratello. Un'esperienza segnata anche dall'amicizia, ormai finita, con Giuseppe Garibaldi. A tal proposito, l'ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha ammesso:

Tutto quello che è stato visto era vero. Nella vita le cose succedono, continuo a volergli bene nonostante tutto, gli auguro il meglio. Lui voleva uscire dalla sua situazione perché ha tanto da dare, è una persona molto pura. E’ stato lui a chiudere, sono rimasta scioccata. E’ stata una sua decisione, ognuno nella vita è libero di fare quello che vuole. Non è un santo, ha i suoi difetti e deve lavorare su tante cose, deve capire come gestire questa pressione. Sicuramente capiterà che ci rincontreremo.

