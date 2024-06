Grande Fratello, Massimiliano Varrese commenta la rottura tra Sergio e Greta e poi svela: "Sono pronto per Uomini e Donne"

Gossip TV

L'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Massimiliano Varrese, commenta la fine della relazione tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi e lancia un appello a Maria De Filippi per partecipare a Uomini e Donne.

Massimiliano Varrese è stato uno dei concorrenti più chiacchierati dell'ultima edizione del Grande Fratello. Ospite nella trasmissione radiofonica Turchesando, per presentare il suo nuovo singolo Fai Clap Clap, l'attore ed ex gieffino ha raccontato gli esordi della sua carriera, commentato la rottura dei Sergetti e lanciato un appello a Maria De Filippi.

Massimiliano Varrese rompe il silenzio su Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti

A distanza di alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello, che ha visto trionfare la giovane Perla Vatiero, Massimiliano Varrese ha rilasciato una lunga intervista nella trasmissione radiofonica Turchesando in cui ha ricordato gli esordi della sua carriera e presentato il suo nuovo singolo Clap Clap smentendo i riferimenti alla sua ex compagna di avventura Beatrice Luzzi:

Nella mia vita ho sempre preferito far parlare, le azioni, piuttosto che le chiacchiere da tastiera, mi hanno insegnato che non c’è rimedio solo alla morte e alla stupidità, e davanti la stupidità faccio un passo indietro. Sono tornato al mio primo amore la musica. Questa canzone è la risposta a tutto quel che ho subìto in 7 mesi di Grande Fratello. In 30 anni di carriera non avevo mai avuto così tanto odio da parte dei leoni da tastiera. Un mondo tossico di persone tossiche si coalizzano per distruggere un personaggio televisivo. C’è una ferocia incredibile. È dedicata ai leoni da tastiera, ma non quelli di Beatrice, e alle persone che incontri nella vita che fanno una faccia davanti e una dietro.

Nella sua lunga esperienza nella Casa del Grande Fratello ha avuto modo di instaurare grandi rapporti di amicizia. A proposito dei suoi ex compagni di gioco, Varrese ha colto l'occasione per commentare la fine della relazione tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti non nascondendo il suo dispiacere:

Il Grande Fratello mi ha fatto conoscere persone meravigliose, conoscere me stesso, fare un passo indietro ed attendere. Le persone che mi sono rimaste più nel cuore Anita, Rosy, Maddaloni, Federico, Sergio. Io sono fuori dal mondo, vivo nel mio mondo artistico, mi dispiace molto per Sergio e Greta, quando le cose non vanno meglio interrompere, sono molto legato a loro, non mi sono mai intromesso nelle dinamiche di coppia, ho mandato un messaggio di sostegno.

L'appello di Massimiliano Varrese a Maria De Filippi

Chiuso il capitolo Gf, Massimiliano ha parlato della sua attuale situazione sentimentale e lanciato un appello a Maria De Filippi. L’attore ha svelato di essere single e che non gli dispiacerebbe partecipare a Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5:

Il mio cuore è innamorato di mia figlia, sto con me stesso, con il mio mestiere, sono single. In questo momento per gioco mi siederei nel trono over di Uomini e Donne. Sono stato sempre un artista di nicchia, ma in questa fase della mia vita artistica perchè non prendere tutto con più leggerezza? Maria sono pronto!

