Grande Fratello, Anita Olivieri smaschera Massimiliano Varrese: "Non l’ho mai rivelato prima, ecco cosa mi ha detto"

Massimiliano Varrese ha una strategia ben precisa al Grande Fratello? Arriva la rivelazione di Anita Olivieri.

Massimiliano Varrese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello. Da sempre tra i preferiti della Casa fino a quando non si è avvicinato a Beatrice Luzzi facendo storcere in naso a diversi concorrenti. In molti, infatti, hanno iniziato ad accusare l'attore di aver messo in atto un vero e proprio piano strategico per andare avanti nel gioco e ingraziarsi il pubblico.

La rivelazione di Anita Olivieri su Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese ha una strategia ben precisa al Grande Fratello? Stando a quanto riportato Anita Olivieri sembrerebbe proprio di si. Come riportato da Biccy, subito dopo la puntata, la giovane concorrente si è lasciata andare a una confessione inedita con Vittorio Menozzi riguardante proprio il comportamento ambiguo dell'attore:

Sta facendo un caos per niente, non ha manco l’alibi, la sera prima stava a di ‘mo sta settimana ce provo con Anita’. Poi a Rosy ha detto ‘che scatole mi annoio dai mi metto a litigare con qualcuno’. Diceva queste frasi e il giorno dopo fa le litigate davvero. Dai è palese che è tutto studiato. Ma tu lo sai che la sera prima lui diceva che si annoiava, è rimasto vestito fino in piena notte, erano le 5 del mattino e diceva ‘ora inizio a provarci anche con te perché mi sto annoiando’? Lo sapevi forse? Te l’ha detto? Io non l’ho mai rivelato prima, ma ci sono le clip e possono andarle a prendere se vogliono le prove...

Lui ha proprio detto ‘ora ci provo con te, ora inizio a provarci con Ani, questa settimana ci proverò con te’. E allora vedi? Guarda che è tutto vero. Io sto zitta perché non voglio creare un caso di stato, perché se inizio a dire cose poi escono tutti i video. Diceva che si annoiava e si stufava e che voleva creare delle cose e provarci con me e questo prova tutto.

