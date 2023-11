Grande Fratello, Anita Olivieri in crisi: ''Sto pensando al mio ex''

Gossip TV

Anita Olivieri ha un momenti di forte crisi nella casa del Grande Fratello Vip, ripensando al rapporto con l’ex fidanzato.

Nella casa del Grande Fratello è facile ripensare alla propria vita con nostalgia, riflettere su questioni passate e future con un occhio introspettivo e sentire la mancanza dei propri familiari. Anita Olivieri, poche ore fa, è caduto nel tranello della memoria e ha iniziato a fare una serie di importanti considerazioni sul suo ex fidanzato.

GF, Anita Olivieri ha un momento di sconforto: c’entra l’ex

Tra le concorrenti più amate e chiacchierate dal nuova stagione del Grande Fratello c’è, senza dubbio, Anita Olivieri. La gieffina è spesso al centro delle polemiche e commenta al vetriolo le dinamiche più importanti che si consumano in casa, facendosi nemici e trovando l’appoggio del pubblico che adora la sua schiettezza. Poche ore fa, mentre Perla Vatiero si è lasciata andare con Mirko Brunetti, Anita si è mostrata molto turbata e ha preso le distanze dagli inquilini del GF, attirando l’attenzione dell’amico Giuseppe Garibaldi che è corso in suo soccorso.

“Mi è preso un momento, ho pensato a Edo. Sono passati tre mesi e ho visto solo mio padre. Io gli ho chiesto di non intromettersi in questa storia, di non fare aerei e nulla… Ma sono giorni che mi sta mancando, mi viene da piangere e non so perché”, ha ammesso Anita con gli occhi lucidi. La ragazza ha raccontato di aver proibito all’ex di intromettessimo sembra se ne stia pentendo amaramente. Giuseppe cerca di capire lo stato d’animo confuso di Anita, cercando tuttavia di metterla in guardia: essere così contrastante con una persona non la porterà da nessuna parte.

“Sono due anni che non lo sento, ma non so nemmeno se sta frequentando una o se mi sta aspettando. Non lo so nemmeno io se lo voglio, vorrei arrivasse qualcosa per capire. Se mi sta aspettando, vediamo fuori perché adesso io voglio pensare a me. Questa estate siamo stati un mese insieme… Ma io non ho parlato sempre bene di lui. Ho paura di mettermi in una situazione in cui mi rimetto con lui, passo tutta la mia vita con lui, ma non ho vissuto. Penso che ho 26 anni e ho più tempo per capire e riprendere la relazione”, ha concluso Olivieri. Il suo ex fidanzato accoglierà l’implicita richiesta di tornare a parlarle al GF per capire se tra loro ci può essere un futuro?

