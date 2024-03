Grande Fratello, Anita Olivieri esulta per la vittoria di Perla Vatiero ma il pubblico non gradisce

Gossip TV

L’esultanza da stadio di Anita per la vittoria di Perla contro Beatrice fa infuriare alcuni fan del Grande Fratello. Ecco cosa è successo.

Perla Vatiero ha vinto, a sorpresa, il Grande Fratello scontrandosi al telefoto finale contro Beatrice Luzzi, decisamente la favorita alla vittoria di questa edizione del reality show di Canale 5. Anita Olivieri, antagonista dell’attrice durante tutto il percorso, esulta vistosamente e il pubblico si divide sul suo gesto in diretta tv.

Grande Fratello, Anita nella bufera: il gesto contro Beatrice non piace

La Finale del Grande Fratello è stata decisamente carica di emozioni e colpi di scena, primo tra tutti la vittoria di Perla Vatiero contro la preferita Beatrice Luzzi. Vittoria che, come prevedibile, ha portato una valanga di commenti negativi sulla conduzione di Alfonso Signorini e tantissimi messaggi di sostegno all’attrice, per tutti la vera vincitrice del reality show di Canale 5. Certamente anche Perla si è distinta tra gli inquilini di Cinecittà per la sua storia d’amore con Mirko Brunetti, ma anche per le discussioni dalle quali non si è mai sottratta, e per gli strafalcioni grammaticali che sono diventati iconici sul web. Ma è Beatrice la vera regina del GF, colei che per mesi ha tenuto in piedi dinamiche continue e appassionati, che hanno permesso al pubblico di affezionarsi al programma.

Alla notizia della vittoria di Perla contro Beatrice, che ha riabbracciato l’ex marito prima di scoprire di essere la seconda classificata, Anita Olivieri ha esultato ballando e scatenandosi in studio. Una reazione che, se da una parte era prevedibile dato il grande antagonismo tra la gieffina e Beatrice, dall’altra non è piaciuta agli spettatori che hanno trovato poco delicata questa esultanza da stadio.

Così il web si è immediatamente diviso tra chi è certo che Anita stesse festeggiando per Perla e non per la sconfitta di Beatrice, e chi invece sostiene che la Olivieri abbia gongolato per il secondo posto della sua arcinemica. Certamente la reazione è stata decisamente sopra le righe ma fa parte del fascino della gieffina, che è spesso e volentieri fin troppo spontanea.

