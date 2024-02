Grande Fratello, Simona Tagli fa coming out su Beatrice Luzzi: "La amo"

Gossip TV

Nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello, la showgirl milanese ha confessato i sacrifici fatti nella sua vita per la crescere sua figlia e ha rivelato, a sorpresa, di provare un sentimento per Beatrice Luzzi.

Nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello, la showgirl milanese, Simona Tagli, ha confessato i sacrifici fatti nella sua vita per la crescere sua figlia e ha rivelato, a sorpresa, di provare un sentimento per Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Simona Tagli su Beatrice Luzzi: "La amo…Se fosse un uomo mi fidanzerei con lei…"

Simona ha dichiarato di aver detto addio al mondo dello spettacolo per occuparsi di Georgia, la sua primogenita nata dalla relazione della showgirl con l'ex compagno Francesco Ambrosoli.

"Dieci anni fa sono stata giuridicamente penalizzata per il mio lavoro, per questo ho deciso di abbandonare il mondo televisivo", ha dichiarato la Tagli. Il suo lavoro infatti, la portava a viaggiare molto e ha deciso di lottare anche per ottenere per l'affidamento della figlia L'ex showgirl ha deciso di lasciare lo spettacolo e diventare hairstylist. Parlando della sua vita sentimentale la showgirl ha rivelato di essere single da molto tempo, tuttavia, ieri, ha confessato, a sorpresa, di essersi innamorata di Beatrice Luzzi.

"Avevo un parere completamente diverso, invece in questa casa che parlo di amore universale mi sono innamorata di Beatrice…La amo…Se fosse un uomo mi fidanzerei con lei…" ha dichiarato la Tagli. Una rivelazione che ha fatto molto piacere all'attrice romana: "Sono lusingata, emozionata…Non me l’aspettavo…"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .