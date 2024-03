Grande Fratello, Anita Olivieri confessa la cotta per Alessio Falsone: ''Mi ha preso di testa''

Gossip TV

Anita Olivieri, dopo aver negato anche durante la puntata del Grande Fratello, ammette di avere una cotta per Alessio Falsone. Ecco cosa ha rivelato la gieffina.

Sembra proprio che Giuseppe Garibaldi avesse ragione sul conto di Anita Olivieri e Alessio Falsone. Tra i due concorrenti del Grande Fratello è scoppiata una chimica inaspettata e Anita confessa ad alcuni gieffini di essere molto presa dal collega, che la mette in difficoltà a causa della forte attrazione che sente. Ecco cosa ha rivelato.

Grande Fratello, Anita cotta di Alessio: arriva la confessione

Alessio Falsone ha fatto breccia nel cuore di Anita Olivieri? La concorrente del Grande Fratello, decisamente una delle protagoniste più amate e controverse di questa edizione del reality show di Canale 5, si è avvicinata moltissimo al nuovo arrivato, provocando l’ira di Giuseppe Garibaldi che si è detto infastidito dal comportamento dell’amica. Secondo Massimiliano Varrese, il calabrese proverebbe un sentimento forte per Anita, ma lei non corrisponde e, infastidita, chiude i rapporti con Garibaldi. Nel frattempo, di notte, Olivieri si sfoga con alcuni inquilini di Cinecittà e ammette di provare qualcosa per Alessio.

“Il problema è che lui è un martello pneumatico e mi mette in difficoltà […] Poi con Edo la situazione è quella che è, io prima di entrare non ero fidanzata. Ci sono stata insieme dieci anni, ma eravamo in pausa ora. Non gli ho promesso nulla. Quindi se voglio io posso fare quello che voglio […] A me una volta che mi prendi di testa è complicato gestirla. Lui mi martella e mi ha preso. Non mi interessa del fisico, a me interessa la testa. Per me ora è un incubo. Mi ha preso alla testa - riporta Biccy - Poi lui mi fa una cosa… vabbè te lo dico stanotte. Mi infastidisce passare da imbarazzata e dargli questa soddisfazione. Sono nera contro me stessa. Lui è il mio tipo mentalmente. Fuori da qui non so”.

La lunga confessione di Anita non ha lasciato i presenti spiazzati né tantomeno il pubblico dato che tutti avevano capito che la gieffina aveva iniziato a nutrire un sentimento per Falsone. Non ne sarà di certo felice Giuseppe, che ora è rimasto senza amica del cuore. Poco dopo essersi liberata dal peso della cotta per Alessio, lui ha raggiunto Anita in giardino e i due hanno flirtato senza pietà, senza dubbio un fatto che l'ex fidanzato Edoardo dovrà tenere in considerazione.

