Grande Fratello, rottura tra Anita e Garibaldi: "Come mi stai cascando in basso non ti rendi conto"

Dopo la 40esima puntata del Grande Fratello, Anita Oliveri e Giuseppe Garibaldi sono tornati a discutere e la giovane romana ha deciso di chiudere la sua amicizia con il bidello calabrese.

Nel corso della diretta di ieri, i due gieffini si sono confrontati su alcune problematiche del loro rapporto. Anita ritiene Giuseppe eccessivamente possessivo e geloso tanto da avere dei sospetti che lui possa provare qualcosa di più che una semplice amicizia. La Oliveri, dal canto suo, ha assistito ad alcune conversazioni di Giuseppe in cui avanzato il sospetto che alla ragazza potesse piacere Alessio. Al termine della puntata i due (ex) amici si sono confrontati arrivando alla rottura.

Ma secondo te io ho bisogno di te per vivere? Se non c'eri tu come lo facevo il percorso in un angolino? Pensi che tu sia così indispensabile nella mia vita, ho vissuto 26 anni prima di incontrare te? Ti senti indispensabile!