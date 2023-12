Grande Fratello, Vittorio Menozzi e Federico Massaro attirano le attenzioni di un ex naufrago: "In Casa anche gratis andrei"

Gossip TV

Al GF, l'intesa tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro ha attirato le attenzioni di un ex naufrago: ecco cosa ha dichiarato!

Nella casa del Grande Fratello, l'ingresso del nuovo concorrente Federico Massaro ha provocato un'ondata di commenti e meme sul web, soprattutto, per l'evidente intesa con Vittorio Menozzi. La chimica tra i due ha portato i fan a coniare per la loro ship il nome #Vittorico e anche un ex naufrago de L'Isola dei Famosi ha espresso interesse per la situazione che si è creata nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Gian Maria Sainato interessato a Vittorio Menozzi e Federico Massaro?

A esprimere questo desiderio di voler entrare nella Casa del GF è stato Gian Maria Sainato, ex concorrente dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Su X, Sainato ha scritto un post che ha attirato l'attenzione dei fan:

"Mai desiderato di entrare nella Casa del Grande Fratello come ora, sapete il perché"

A qualche fan che, curioso, ha chiesto spiegazioni, Sainato ha così replicato:

"Eh sì, ci entrerei anche gratis, guarda. C'è una situazione particolarmente interessante all'interno della Casa...E di cui ne saprei pure di più"

Visto il suo evidente interesse per i due bei gieffini e anche le passate interazioni tra l'agente di Sainato e la produzione del GF, chissà che anche l'ex naufrago non arrivi a diventare un nuovo concorrente del reality. Intervistato da Fanpage.it, infatti, Gian Maria Sainato aveva svelato:

"TI dico che il mio agente è già in contatto con la produzione. Ci sono stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito L'Isola e per la persona che è venuta fuori. Non posso dire altro"

