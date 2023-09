Grande Fratello, Anita Olivieri ancora contro Vittorio Menozzi: "Quando l'ho visto..." (VIDEO)

Gossip TV

Anita Olivieri e Lorenzo Remotti criticano Vittorio Menozzi al Grande Fratello.

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello che andrà in onda stasera, lunedì 25 settembre 2023, su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà il comportamento assunto da Vittorio Menozzi continua a essere argomento di discussione tra i concorrenti.

L'ira di Anita Olivieri

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri è tornata all'attacco contro Vittorio Menozzi. Parlando con Lorenzo Remotti in giardino, la ragazza ha rivelato di aver sorpreso il giovane concorrente con in mano un piatto di pasta che spettava ad altri suoi compagni. Un comportamento "irrispettoso" che le ha fatto perdere le staffe:

Gli avevo detto che era finita la pasta, gliela avevo fatta tanta...quindi oltre a quella che gli avevo fatto se n'è dovuta fare altra! A me queste cose mi fanno arrabbiare. Quando l'ho visto venire con quel piatto di pasta...mi è venuto un nervoso...non se ne frega proprio. Mi sono messa a urlare. Il suo modo di fare da fastidio.

Allibito e stranito dal racconto della Olivieri, Remotti ha rivelato la sua posizione nei confronti di Menozzi: "Da quando siamo entrati qui, ho sempre cercato di prendermelo sotto l'ala per spiegargli come funziona qui. Dopo un po' però mi stufo anche io". Anita e Lorenzo decideranno di affrontare Vittorio una volta per tutte per chiarire la situazione? Staremo a vedere.

