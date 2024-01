Grande Fratello, Anita Oliveri sull'avvicinamento di Perla Vatiero e Greta Rossetti: "Giuseppe usa la testa, lo dico per te!"

Gossip TV

Anita Oliveri mette in guardia Giuseppe Garibaldi al Gf dalle due ex di Mirko Brunetti.

L'avvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero ha fatto storcere il naso a molti. Se fuori Mirko Brunetti non ha perso occasione di dire la sua e accusare il bidello di aver messo in atto una vera e propria strategia, dentro la Casa del Grande Fratello Anita Oliveri ha voluto mettere in guardia l'amico.

I dubbi di Anita Olivieri

Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi passano molto tempo insieme nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, però, il comportamento assunto dalla ragazza, che avrebbe raggiunto il coinquilino nel suo letto insieme a Greta Rossetti, ha provocato la reazione di Anita Olivieri. Come riporta Isa e Chia, quest'ultima ha infatti messo in guardia l'amico avanzando l’ipotesi che siano proprio le due ex fidanzate di Mirko Brunetti a voler creare situazioni compromettenti: "Lascia stare. Usa la testa, io lo dico per te se dici che sei appesantito da questa situazione, poi vedi tu. Ovviamente non c’entri niente".

Parole che sono state condivise da Garibaldi, che ascolta sempre i consigli di Anita. I due giovani concorrenti del Gf, infatti, hanno un legame molto forte e profondo proprio come ha ammesso Giuseppe a Rosy Chin:

Leggi anche Slitta la puntata di stasera del Gf, ecco perché

Il nostro è un legame forte. Io fuori da qui se non la vedo impazzisco. Lei è una parte di me. Io con lei mi sono trovato subito. C’è stata questa cosa che ci siamo uniti ed è indiscutibile, una cosa che se mi ci metto a pensare non trovo parole per descriverla. Per me è amore eterno, un amore, amore fraterno. Secondo me se fuori da qui avrò una fidanzata dedicherò comunque più tempo ad Anita. Poi lei ha le sue tempistiche e le sue cose, ma è tosta.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.