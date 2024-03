Grande Fratello, Angelica Baraldi e la dedica social per la vittoria di Perla Vatiero

Gossip TV

Al GF non solo amori, ma anche legami d'amicizia: ecco la dedica social di Angelica Baraldi per Perla Vatiero!

La diciassettesima edizione del Grande Fratello si è conclusa nella notte tra lunedì e martedì 26 marzo con la vittoria di Perla Vatiero. A commentare il suo successo è arrivata anche Angelica Baraldi, grande amica della gieffina e della sua dolce metà, Mirko Brunetti.

GF, Angelica Baraldi fiera della vittoria di Perla Vatiero: la tenera dedica social

A soli due giorni dalla finale del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini la vittoria di Perla Vatiero e il secondo posto di Beatrice Luzzi continuano a far discutere e dividono stampa e pubblico, tra chi ritiene immeritato il primo posto per l'ex concorrente di TI e i Perletti che hanno votato in massa per far vincere la loro eroina. Anzi, per far vincere l'amore, come ha dichiarato ironicamente Beatrice Luzzi, lanciando una velata frecciatina ai due innamorati: "Sperando che duri oltre la finale".

Ma se fino a ora vi abbiamo raccontato di chi si è detto deluso dalla vittoria di Perla, dal mondo dei social arriva anche chi ha deciso di supportarla e festeggiare questo traguardo. Su Instagram. infatti, Angelica Baraldi ha pubblicato una serie di scatti, corredati da un lungo messaggio per festeggiare Perla Vatiero e la sua vittoria al GF. Le due gieffine hanno stretto amicizia nella Casa di Cinecittà, anche se si è trattato solo di pochi giorni, prima che Angelica venisse eliminata. Su di lei e Mirko Brunetti si sono diffusi diversi pettegolezzi, ma entrambi hanno sempre smentito con fermezza e, ora, anche questo messaggio affettuoso della gieffina per la vincitrice del GF confermerebbe un certo affetto tra lei due.

Sui social, Angelica ha commentato che ha provato un grande orgoglio a vedere la sua amica trionfare e che anche se si sono conosciute per soli 15 giorni è stato sufficiente a "scambiarsi un pezzo di cuore":

"Non puoi immaginare quanto io sia felice della tua vittoria. Questo perché con immenso coraggio hai affrontato i mostri che erano dentro di te, li hai combattuti e sei riuscita a sconfiggerne la maggior parte. Hai superato tutti gli ostacoli e tutte le tue insicurezze, hai preso coscienza della donna che sei, della tua purezza e della tua sincerità, della tua maturità e della tua forza interiore. Da prima del tuo ingresso in casa, leggendo le parole che tu scrivesti a Mirko nella lettera, mi ricordo che dissi ad Alfonso: “Perla è una donna con la D maiuscola” e in questi lunghi mesi molto intensi lo hai dimostrato davanti a milioni di persone. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarci in questa esperienza a dir poco unica, ma con la sfortuna di essere state insieme per troppo poco tempo, in quei 15 giorni di convivenza in casa ci siamo scambiate un pezzo di cuore e niente e nessuno ha potuto farci tremare. Hai sempre creduto in me, non hai mai dubitato della mia amicizia e della mia lealtà, nonostante le infinite insinuazioni, tu non ti sei mai fatta condizionare e questo mi ha sempre riempito il cuore di gioia. E ora sono qui, con te, ad abbracciarti e starti vicino dopo tanti mesi, sappi che non ti ho mai mollata per mezzo secondo, ogni giorno guardavo te e Leti aspettando con ansia il momento di potervi rivedere e passare di nuovo del tempo insieme. Ora non posso che augurarti di essere felice, libera, sicura di te stessa e piena di vita, hai un cuore enorme e non puoi capire quanto io sia felice che migliaia di persone abbiano creduto in te e che ti abbiano sostenuta giorno dopo giorno sempre di più. Sono veramente fiera di te. Ti meriti tutto questo. Da oggi comincia la vita vera, ed è solo l’inizio"

Vista la grande sintonia che le due inquiline hanno mostrato, non c'è dubbio che la loro amicizia proseguirà anche oltre le porte rosse della Casa. Ma, c'è anche chi, un po' malignamente, ha sottolineato che questo atteggiamento nasconda in realtà un doppio fine da parte di Baraldi, che anche nel programma aveva cercato di accattivarsi le simpatie di Perla Vatiero. Secondo alcuni, infatti, la concorrente nip potrebbe aver deciso di avvicinarsi e coltivare il rapporto con l'altra gieffina per cavalcare l'onda del suo successo. Tuttavia, Angelica ha sempre dimostrato di tenerci molto a Perla, tanto che durante il suo compleanno si è presentata fuori dalla Casa per farle gli auguri.

