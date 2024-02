Grande Fratello, Angelica Baraldi criticata per un commento contro Beatrice Luzzi? La gieffina interviene e fa chiarezza

Gossip TV

L'ex concorrente del GF, Angelica Baraldi, ha postato un commento sui social che sembrava essere indirizzato a sfavore di Beatrice Luzzi. La gieffina, tuttavia, sommersa dalle critiche, ha deciso di intervenire e fare chiarezza sui rapporti con l'attrice.

Nei giorni scorsi, al Grande Fratello, ha fatto discutere la lite tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. Il judoka, infatti, durante una gira fuori porta dei concorrenti del reality di Canale5, ha litigato furiosamente con l'attrice, accusandola di aver rovinato il pranzo a tutti. In più, tutto il gruppo di gieffini si è schierato con Maddaloni, tanto che nella puntata andata in onda lunedì scorso, Alfonso Signorini ha chiaramente parlato di branco.

GF, Angelica Baraldi attaccata per un commento contro Beatrice Luzzi? La gieffina interviene e fa chiarezza

Diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno poi preso le difese di Beatrice Luzzi, invogliandola a non mollare contro lo strapotere del gruppo di concorrenti all'interno della Casa. Ma, un commento, da parte di Angelica Baraldi, ex concorrente di questa edizione del GF, ha scatenato un vero putiferio sui social. Su Instagram, infatti, Angelica aveva pubblicato una storia in cui dichiarava di essere d'accordo con Marco Maddaloni. Questo commento le aveva attirato una valanga di critiche e offese da parte del fandom che sostiene Beatrice Luzzi.

Attonita, Angelica ha deciso di intervenire per fare chiarezza e svelare in che rapporti è davvero con l'attrice:

"Sono molto dispiaciuta e amareggiata per quello che è successo. Ho pubblicato un tweet con su scritto “per fortuna che esiste Marco Maddaloni” perché mentre Mirko e Perla si confrontavano in piscina, Marco è intervenuto spiegando quali fossero secondo lui le basi per avere un rapporto sano ed equilibrato. Io mi sono trovata d’accordo con le sue parole. Il mio tweet era riferito solo ed esclusivamente a questo episodio. Sono veramente rimasta allibita dalla valanga di insulti e di offese che ho ricevuto e che sto ricevendo tuttora. Questo sfogo deve servire a far ragionare tutti quanti e a metterci in discussione finché queste cose non accadano più. Ho dovuto eliminare il tweet perché nel giro di poche ore ho ricevuto un vero e proprio accanimento nei miei confronti con attacchi gravi e pesanti. Molti di questi commenti sono del fandom di Beatrice. Io sono convinta che Bea questo non lo vorrebbe proprio. In più ci tengo a ribadire che io non ho niente nei confronti di Bea. Nell’ultimo periodo in Casa io e Bea andavamo più d’accordo e anzi si era spesa nei miei confronti per darmi dei consigli sulla mia vita che io sto cercando di rispettare. Infine prima di uscire mi ha scritto anche un bigliettino che mi ha messo nella tasca del cappotto."

A sostegno della veritidicità delle sue parole, Angelica ha pubblicato anche il bigliettino in questione, dal quale risulta evidente che tra le due gieffine non c'era alcuna acredine, ma anzi, Beatrice l'ha supportata negli ultimi periodi prima di lasciare la Casa.

Scopri le ultime news su Grande Fratello