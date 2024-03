Grande Fratello, ancora polemiche per la vittoria di Perla Vatiero: "Nel premio è compreso anche un dizionario?"

Gossip TV

Ancora polemiche per la vittoria di Perla Vatiero al GF: ecco cosa è stato detto!

La vittoria della diciassettesima edizione del Grande Fratello è andata a Perla Vatiero, mentre Beatrice Luzzi è stata sconfitta e si è aggiudicata il secondo posto. Una vittoria che, a distanza di quasi una settimana, continua a provocare polemiche e a cui nessuno sembra dare un senso. Infatti, benché il fandom della concorrente salernitana fosse molto attivo e agguerrito, tanti fan del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ritenevano che la vittoria dovesse andare a Beatrice Luzzi.

GF, polemiche per la vittoria di Perla Vatiero: "Anche un dizionario nel montepremi?"

Diversi esponenti anche del mondo dello spettacolo hanno mostrato durante i 6 mesi del GF un grande sostegno a Beatrice Luzzi: tra loro Rita Dalla Chiesa, Stefania Orlando e tanti altri che hanno apprezzato la classe, la dialettica dell'attrice e ne hanno seguito con attenzione il percorso. Perciò, quando è stato annunciato che Perla Vatiero aveva vinto il GF, molti hanno espresso perplessità e hanno parlatto di "vittoria rubata".

La stessa Luzzi ha lanciato una frecciatina ai Perletti, specificando che sì, ha vinto l'amore, ma Perla ha giocato in coppia con Mirko e quindi è stato anche grazie alla coppia che la vittoria è andata a entrambi. A sostenere Beatrice è intervenuta anche Cristina Plevani, ex concorrente della prima edizione del GF e vincitrice di quell'anno. Sui social, l'ex gieffina ha pubblicato un commento nel quale specificava che pur non avendo seguito molto il programma, se non dai social, secondo lei la vittoria spettava a Beatrice:

"Salvo Varrese nel bene e nel male e Simona sul finale. Bea ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche sono sempre ruotate attorno a lei. Reality che non ha più senso di esistere a mio avviso. Spolpato fino all’osso. Ormai insapore. Spero nel premio fosse incluso anche uno Zanichelli."

L'ex gieffina ha anche sottolineato quanto fosse diversa la prima edizione da quelle degli ultimi tempo e che molte persone che hanno preso in antipatia Beatrice hanno votato affinché non vincesse lei:

"Oggi non c’è il gusto del gioco ma l’antipatia verso qualcuno. Ci sono gli haters che tolgono l’abito del fan per coalizzarsi e annientare l’odiato comune"

