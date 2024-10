Grande Fratello, Amanda Lecciso affronta Helena Prestes: "Mi sono sentita pugnalata" (VIDEO)

Gossip TV

Nella Casa del Grande Fratello arriva il confronto tra Helena Prestes e Amanda Lecciso: le due concorrenti decidono chiarire le loro precedenti incomprensioni.

Dopo numerosi giorni di silenzio, Amanda Lecciso ed Helena Prestes hanno deciso di confrontarsi per provare a chiarire le loro incomprensioni. Incomprensioni nate alla fine della precedente puntata del Grande Fratello quando la modella ha deciso di nominare la sorella della nota Loredana, deludendola.

Il chiarimento tra le due concorrenti del Gf

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato il tanto e atteso confronto tra Amanda Lecciso ed Helena Prestes. La prima a prendere la parola è stata la sorella di Loredana Lecciso che, senza troppi giri di parole, ha ammesso di esserci rimasta male per la nomination ricevuta nel corso dell'ultima puntata del reality show di Canale 5 e, in particolar modo, per la motivazione data dalla modella:

Non ho visto una persona tra me e te, ho visto un'incomprensione tra me e te. Mi sono sentita pugnalata. Anche se non era il tuo intento, non parla della nomination...Per me voi due eravate alla pari (riferendosi anche al suo avvicinamento a Lorenzo ndr). Hai allontanato una persona che ti avrebbe dato un pezzetto di cuore. Io non sto in mezzo a nessuna strategia.

Parole che hanno provocato la reazione immediata di Helena, che ha rivelato il vero motivo della sua nomination. La modella ha dichiarato di non aver gradito l'atteggiamento che ha assunto nel corso dell'ultima settimana nella Casa del Gf: anziché starle accanto, ha preferito trascorrere del tempo con Lorenzo Spolverato:

Io ho fatto confusione. Mi sentivo tradita e tu eri in mezzo. Magari ho sbagliato. Sii te stessa. Siamo state empatiche, mi dispiace di averti nominata e se ti sei sentita tradita. Ti ho nominato perché in quel momento avevo quel pensiero. Devo tutelarmi, vediamo ora...

Helena e Amanda al televoto

Helena Prestes e Amanda Lecciso si sono finalmente confrontate al Grande Fratello, ma la delusione ha portato quest'ultima ad essere ancora un po' frenata nei confronti della modella. Le due concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini riusciranno a ricucire il loro rapporto? Ricordiamo che questa settimana al televoto ci sono proprio Amanda e Helena, Clayton, Micheal, Tommaso e Yulia. Chi sarà il prossimo eliminato? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda lunedì 14 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5.

