Grande Fratello: altri quattro Vip pronti ad entrare nella Casa, si tratta di quattro uomini super sexy

Fanpage ha anticipato i nomi di quattro uomini che entreranno a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello

Il portale di Fanpage ha rivelato in anteprima i nomi di quattro uomini che, salvo sorprese dell'ultimo minuto, entreranno a far parte del cast del Grande Fratello 2024/2025, previsto in onda da settembre 2024 con il consueto doppio appuntamento settimanale in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello, nel cast altri quattro concorrenti: Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani

I protagonisti annunciati sono Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Questi nomi rispecchiano le scelte già fatte dal reality in passato, sfruttando l'enorme popolarità di altri grandi successi targati Mediaset, come le soap opera straniere (prima spagnole e ora turche) ,

Iago Garcia è noto per le sue interpretazioni in popolari soap opera spagnole, che hanno già conquistato il cuore del pubblico italiano. La sua presenza nel cast del Grande Fratello rappresenta un richiamo sicuro per gli appassionati delle telenovelas.

Clayton Norcross, famoso per il suo ruolo in "Beautiful", continua a mantenere un seguito fedele grazie alla sua lunga carriera nella celebre soap opera americana.

Javier Martinez è un pallavolista argentino di grande talento, noto al pubblico italiano per aver partecipato a diversi programmi televisivi di successo come Temptation Island e Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi.

Luca Calvani è un attore italiano. Ha partecipato alla serie tv," Distretto di polizia" e poi ancora a "Carabinieri", "Don Matteo", "Un posto al sole", "Tutti pazzi per amore" e ha anche recitato in alcuni episodi della famosa soap opera "Beautiful".

Ieri, sono stati diffusi i nomi di altri vipponi pronti a varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi, le tre ex ragazze di Non è La Rai, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e poi ancora Clarissa Burt, Shaila Gatta, e tre recenti protagonisti di Temptation Island, ​Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo. Karina Cascella ha confermato di essere stata contattata ma ha espresso il suo desiderio di essere l'opinionista e non una concorrente.

