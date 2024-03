Grande Fratello, Alfonso Signorini svela in diretta la data ufficiale della finale: "Preparatevi"

Gossip TV

È ufficiale! Come rivelato da Alfonso Signorini durante l'ultima diretta, la finale del Grande Fratello andrà in onda il prossimo lunedì 25 marzo 2024 in prima serata su Canale 5. Chi sarà il vincitore?

Svelata la data della finale del Gf

Alfonso Signorini ha aperto l'ultima puntata del Grande Fratello con un annuncio importante riguardante la data della finalissima del reality show. Al contrario di quanto spoilerato dall'opinionista Cesara Buonamici a Pomeriggio 5, il vincitore non verrà proclamato il 14 aprile ma il prossimo 25 marzo:

Ti ho sentito dalla Merlino a Pomeriggio 5 che hai detto che la finale è stabilita per il 4 Aprile. Ma tu devi chiedere a me. La finale, siete pronti? Lo dico io, me ne sono stato zitto zitto in questi giorni che lo hanno scritto tutti, sarà i 25 Marzo. Non vedevo l’ora di dirlo, oggi mi hanno dato l’okay. Esattamente tra 3 puntate. Pubblico preparatevi perché avrete da votare nelle ultime settimane per buttare fuori chi volete voi. Natale con chi vuoi, Pasqua con i tuoi!

Una novità che Signorini ha poi comunicato anche ai concorrenti:

Vi do la data della finale del Grande Fratello. La finalissima sarà lunedì 25 Marzo quindi a Pasqua tutti a casa vostra. Naturalmente preparatevi perché queste due settimane sarà una carneficina perché molti di voi saranno fuori, faremo un po’ di eliminazioni flash perché non potete arrivare tutti in finale.

Le prime due finaliste di questa scoppiettante edizione del Gf sono Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Chi si aggiungerà a loro? Ricordiamo che i concorrenti ancora in gioco sono: Paolo Masella, Letizia Petris, Alessio Falsone, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Greta Rossetti, Sergio D'Ottavi, Perla Vatiero, Federico Massaro e Simona Tagli.

Foto: Endemol