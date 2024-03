Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi a Beatrice Luzzi: "Ho sbagliato con te, se tornassi indietro..." (VIDEO)

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi apre il suo cuore al Gf con Beatrice Luzzi.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 14 marzo 2024 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono resi protagonisti di un sincero confronto in cui sono tornati a parlare della loro relazione e degli errori commessi in passato.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi a cuore aperto

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi non riescono a fare a meno di ripensare alla loro storia e agli errori commessi in passato. Ripensando al loro percorso nella Casa del Grande Fratello, il giovane concorrente ha ammesso di aver commesso tanti errori nei confronti dell'attrice ma che, essendosi trovato in una situazione complicata, è stato costretto a fare un passo indietro:

So dove ho sbagliato, adesso è facile tornare indietro e dire ma, se....lo sai pure te che litigavamo sempre. Stare lontani, non è stato facile. Ho sbagliato con te. Dovevo prendere posizione. Se tornassi indietro, farei tutto ma in modo totalmente diverso...in modo più maturo e consapevole...ora però è inutile parlarne...ormai quello che è stato fatto è fatto!

Se da un lato Giuseppe ha ripensato al loro percorso nella Casa con più maturità e positività, Beatrice si è mostrata molto più critica e decisa:

Io penso che l'errore più grande che hai fatto è stato quello di non aprire una porta e tirarti indietro quando ti sei trovato in difficoltà con me e con la Casa. Invece di avere il coraggio di andare avanti sei andato indietro. Ti ho dato il cuore, mi hai fatto del male...[...] Ne è valsa la pena?Tornando indietro avrei dovuto evitare o, quantomeno, essere più prudente. Purtroppo devo considerarti parte di un gruppo perché così sei stato. Parlando di fuori, sapevo che non era fattibile. Era importante dirselo dall'inizio per avere il controllo delle cose. È triste ma è la realtà: sarebbe finita fuori.

