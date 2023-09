Grande Fratello, Alfonso Signorini rimprovera i concorrenti in diretta: "Non nascondetevi, vi sgamiamo lo stesso" (VIDEO)

Gossip TV

I concorrenti sono troppo trattenuti nella Casa del Grande Fratello: arrivata la strigliata di Signorini!

La quinta puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 25 settembre 2023 su Canale 5, ha visto la prima eliminazione di questa edizione. Il primo gieffino a dover lasciare la Casa di Cinecittà è stato Claudio Roma, ma Alfonso Signorini ci ha tenuto a fare un discorso a tutti i concorrenti ancora in gioco.

La Casa del Gf viene divisa a metà: l'annuncio di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha aperto la quinta puntata del Grande Fratello con una sorta di rimprovero nei confronti dei protagonisti della nuova edizione. Il motivo? Secondo il conduttore del reality show di Canale 5, i concorrenti sarebbero perfetti per la nuova linea editoriale ma trattenuti e poco spontanei per le dinamiche del gioco:

La casa si spaccherà in due. Perché abbiamo deciso di dare un po’ una mossa a questi inquilini [...] Sono passati quasi 20 giorni dall’inizio del programma. Faccio una premessa. Siete tutti bravi, molto educati, proprio come piace a noi. Ma l’educazione non significa assolutamente non essere sé stessi! Educazione significa anche dire le cose in faccia agli altri con convinzione...

Così come potete manifestare le vostre idee, anche a rischio di essere un po’ scomodi. Cioè, l’educazione non è il perbenismo, ok? Non nascondetevi, perché noi vi sgamiamo lo stesso e stasera ve lo dimostreremo.

Per smuovere un pò le acque e cercare di creare delle dinamiche nella Casa, gli autori del Gf hanno deciso di separare i concorrenti in due gruppi. A rivelarlo Signorini che, dopo aver chiamato Beatrice Luzzi e Rosy Chin nella stanza Led per scegliere le loro squadre, ha annunciato:

Da stasera nella Casa potranno abitare solo 10 inquilini. L’altra metà dovrà trasferirsi in Tugurio. A stabilire che vivrà nella Casa e chi nel Tugurio, sarà la sorte e non solo. Ci sono due vere leader, che fin dall’inizio non hanno nascosto di non sopportarsi. Sono Rosy e Beatrice. Siamo sicuri che voi due non avrete alcun timore ad assumervi delle responsabilità. Anzi una, importante per tutti i vostri compagni.

