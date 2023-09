Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Heidi Baci a confronto: "Siamo come Ascanio e Katia i primi tempi"

Gossip TV

La puntata del GF di questa sera si apre con un confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Ecco cosa è successo.

La nuova puntata del Grande Fratello, in onda questa sera, lunedì 25 settembre, su Canale5 si apre con un confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto a entrambi i gieffini di chiarire la situazione che si è creata tra di loro.

Gf, Massimiliano Varrese e Heidi Baci a confronto: "Lui mi dice che mi ha sognata, ma è tutta una strategia"

Fin dal suo ingresso nella casa, Heidi Baci ha attirato l'attenzione di Massimiliano Varrese, il "guru" della Casa. Tra i due si è instaurata un'immediata complicità, frenata dopo poco dalla stessa Heidi, che ha definito l'atteggiamento di Massimiliano troppo prepotente e invasivo. Il gieffino ha reagito ignorando quasi del tutto l'inquilina della Casa, come si è visto in diverse occasioni. Heidi ha però cercato un confronto con il vip, chiedendogli di non ignorarla del tutto e di cercare di mantenere un legame di amicizia. Massimiliano, nel confessionale, svela anche un retroscena sulla gieffina:

"C'è questa cosa che ho confidato ad Heidi, quando l'ho conosciuta, la notte l'ho sognata ed era un sogno che non ho compreso subito, ma mi sono svegliato in lacrime e molto turbato"

La questione del sogno scatena un dibattito: Massimiliano è davvero così preso da Heidi o finge? Secondo Fiordaliso, che lo conosce da molto tempo, l'attore sta giocando molto bene le sue carte e ha attuato una strategia. Nel confronto tra Heidi e Massimiliano di questa sera è emerso che la gieffina non ha creduto molto all'atteggiamento dell'attore, perché per lei è veramente improbabile che un uomo e non un ragazzino qual è Massimiliano abbia avuto una sorta di colpo di fulmine e si sia lanciato così nei suoi confronti.

Heidi ha anche ammesso di essersi sentita in imbarazzo per il corteggiamento del vippone nei suoi confronti, soprattutto perché non è interessata a lui. Pur avendo ricevuto un due di picche, Massimiliano tuttavia sottolinea che le loro dinamiche ricordano molto quelle di una delle coppie storiche nate al GF:

"Non vorrei dirlo, però, questa situazione mi ricorda tantissimo una coppia: Ascanio e Katia"

La questione si chiude con gli "auguri" del conduttore che commenta:"Beh, però, a loro è andata bene: è di buon auspicio!"

