Grande Fratello, Alfonso Signorini polemico nei confronti di Mirko Brunetti: "Mi viene da ridere..."

Gossip TV

Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio5, Alfonso Signorini, ha commentato ironicamente le parole di Mirko Brunetti nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello.

Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, Alfonso Signorini, ha commentato ironicamente le parole di Mirko Brunetti nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello.

Grande Fratello, parla Alfonso Signorini: "Il pubblico ha diritto di chiedere il bacio"

Il 26enne infatti non ha voluto baciare Perla dopo aver confessato i suoi sentimenti per lei. La motivazione di Mirko è stata quella di voler rendere questo momento privato: "Per me non è facile per fare contento il pubblico. Non lo faccio perché me lo voglio godere senza le telecamere. Lo farò quando saremo da soli”.

E chi quindi si aspettava baci passionali e travolgenti per il loro ritorno di fiamma è rimasto deluso. Mirko e Perla non si sono baciati né durante la permanenza di Brunetti nella Casa, né durante l'incontro successivo, quando finalmente hanno esternato il loro amore reciproco, mai spento anche dopo la separazione a Temptation Island. Signorini, ospite ieri nel talk show di Canale 5, ha commentato la volontà di Mirko con una certa ironia:

"Mi veniva da ridere quando Mirko, ieri sera, diceva che non avrebbe baciato Perla nonostante il pubblico lo chiedesse perché quel momento era solo loro e lo avrebbe vissuto lontano dalle telecamere. D’accordo, ma è anche vero che il pubblico ha diritto di chiedere il bacio".

Pungente anche la risposta della padrona di casa: "Hanno fatto tutto in pubblico” ha replicato la Merlino.

"Il pubblico ha diritto di chiedere il bacio tra Mirko e Perla"



Alfonso Signorini a #Pomeriggio5 parlando della puntata di ieri del #GrandeFratello pic.twitter.com/t3jGOCPQKf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 20, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .