Grande Fratello, Alfonso Signorini anticipa: ''Non ci saranno più distinzioni tra Nip e Vip''

Mancano pochissimi giorni al debutto della nuova edizione del Grande Fratello, in prima sera su Canale 5, e il conduttore Alfonso Signorini fa delle precisazioni importati sul cast. Ecco cosa ha rivelato.

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello, che debutta il 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini torna al timone del reality show che ha recentemente lasciato Cinecittà per traslocare negli studi Lumina, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Il cast sarà nuovamente misto, composto da volti Vip e da Nip, ma questa volta Signorini vuole che non vi siano distinzioni tra i 22 protagonisti che occuperanno la Casa più spiata d’Italia. Ecco cosa ha rivelato il presentatore.

Grande Fratello, tutto pronto per la nuova edizione

Alfonso Signorini torna al timone del Grande Fratello con una nuova edizione composta da un cast di 22 protagonisti dal mondo Vip e da quello Nip, consolidando la formula che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico di Mediaset. Il GF debutta il 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5 e al fianco del conduttore ci saranno Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, protagonista amatissima dell’ultima stagione del reality show, nelle vesti di opinioniste. È previsto un doppio appuntamento settimanale, che inizierà dopo la fine della nuova stagione di Temptation Island e sembra che la finale sia sempre prevista in primavera. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Signorini ha confermato la presenza di Luca Calvani, e delle tre ex ragazze di “Non è la Rai” che parteciperanno come concorrente univo ovvero Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Il presentatore, tuttavia, ci tiene a sottolineare una novità importante:

"Non farò più distinzione tra cast Vip e cast non Vip, una cosa che mi è sempre stata ostica e che finalmente non ci sarà più: saranno tutti sullo stesso piano. Abbiamo 22 protagonisti, che portano la loro storia, le loro vite e le loro personalità […] Vorrei che si creasse quell’atmosfera di leggerezza, di divertimento sano che da qualche anno non si respira più nella casa del GF.Nelle ultime edizioni ha sempre prevalso la tensione, forse perché avevamo forti personalità, ma la gente a casa ha voglia di divertirsi, di sorridere, non certo di respirare ansie e problemi”.

Certamente le ultime edizioni hanno dato vita a grandissime polemiche che hanno rischiato anche di allontanare il pubblico dal Grande Fratello, e dunque questa volta che si punti tutto sull’allegria. Nel cast, secondo le indiscrezioni, ci saranno anche l’attore della soap Beautiful Clayton Narcross, Enzo Paolo Turchi, Helena Prestes, Javier Martinez ed è stato annunciato anche l’ingresso di Lino Giuliano, anche se sulla sua testa pende già aria di squalifica.

Grande Fratello lascia Cinecittà, la novità

Dopo anni e anni, il Grande Fratello lascia Cinecittà. La Casa più spinata d’Italia si sposta negli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma. Una novità che renderà il lavoro più semplice, in un certo modo, a Alfonso Signorini che ha ammesso di poter introdurre molte più sorprese per gli ospiti della Casa, ovvero i 22 concorrenti Vip e Nip. Signorini ha lavorato molto duramente sulla nuova edizione del reality show, che torna in onda in prima serata su Canale 5 il 16 settembre 2024, e ha ammesso che questa volta sente che il cast promette bene, augurandosi che esca il meglio da ogni protagonista che ha accuratamente selezionato.

Per poter costruire una nuova stagione del programma, Alfonso ha confidato di iniziare a lavorare a nuove idee già a partire da pochi giorni dopo la finale di quella precedente, un lavoro mastodontico per un programma che occuperà gran parte del palinsesto di Canale 5. Non è escluso, tuttavia, che questa volta si prospetti l’opzione di ultimare il Grande Fratello per Natale e poi iniziare subito dopo con una nuova stagione, insomma una doppia stagione come è stato per Temptation Island che è andato in onda a luglio e torna ora a settembre. Ma sarà questa, forse, una scelta troppo azzardata?

