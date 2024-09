Grande Fratello, Lino Giuliano già squalificato per l'insulto omofobo? Parla Enzo Bambolina

Gossip TV

Vincenzo Galasso, alias Enzo Bambolina, chiede agli autori del Grande Fratello di non squalificare Lino Giuliano: ecco cosa ha dichiarato a Fanpage.

Lino Giuliano, ex concorrente di Temptation Island, sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda a partire da lunedì 16 settembre prossimo.

"Lino Giuliano se dovesse essere escluso per questo motivo mi dispiacerebbe tantissimo" parla Enzo Bambolina

Il giovane campano è stato annunciato nel corso della puntata di Verissimo di sabato 7 settembre e poi ufficializzato sulle pagine social del reality show. Proprio sulla pagina del Grande Fratello. Lino, è finito al centro di una polemica dopo aver risposto con un commento omofobo a una battuta ironica del TikToker campano Vincenzo Galasso, meglio conosciuto come Enzo Bambolina. Sotto al video di presentazione ufficiale di Lino, Enzo aveva scherzato su una presunta conoscenza tra i due. Dopo il commento offensivo, Lino ha successivamente chiesto scusa pubblicamente.

Intervistato da Fanpage, Enzo Bambolina ha commentato tutta la vicenda:

"Chi mi segue sui social sa che io commento ironicamente quello che accade in tv e in rete ai personaggi famosi. Nulla di cattivo, li stuzzico ma è il mio personaggio. Nel caso di Lino, sotto il post di presentazione pubblicato sulla pagina Instagram del GF, gli avevo scherzosamente scritto di non dimenticare di dire che era stato con me. Stavo scherzando chiaramente, ma lui ha reagito chiamandomi “ricch*** di mer**”. Quando me ne sono reso conto, aveva già cancellato tutto ma gli screen stavano già girando in rete."

Sono in molto a chiedersi se l'ex fidanzato di Alessia Pascarella sarà punito come tanti altri concorrenti del reality, questa volta ancora prima di iniziare la sua avventura in tv. Se Lino Giuliano sarà squalificato spetterà decidere alti vertici di Mediaset, che da tempo cercano di cambiare rotta e di evitare personaggi che possono avere esternazioni maleducate, aggressive e non in linea con ciò che desidera oggi l'azienda. Ecco cosa ha dichiarato Enzo a tal proposito:

"Se dovesse essere escluso per questo motivo mi dispiacerebbe tantissimo. Per lo stesso motivo, nonostante le insistenze di chi mi conosce, ho deciso di non denunciarlo. Non ho intenzione di rovinarlo. Lo conosco, so che è un bravo ragazzo e che viene da una famiglia di brave persone. Ci sono rimasto male perché mi sono preso i peggiori insulti dopo questa storia, ha dato adito ai suoi follower di insultarmi. Ma non voglio che rischi il posto al GF per questo"

