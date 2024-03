Grande Fratello, Alessio Falsone svela perché non ci ha provato con Greta Rossetti! [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Alessio Falsone ha rivelato che non ha mai pensato di corteggiare Greta Rossetti: ecco qual è la sua motivazione!

Nella casa del Grande Fratello è nata una nuova coppia, formata da Alessio Falsone e Anita Olivieri. I due, infatti, dopo aver flirtato e averci girato intorno si sono lasciati andare ai baci e hanno trascorso la notte insieme nella suite del programma di Canale5.

GF, Alessio Falsone svela perché non ha voluto farsi avanti con Greta Rossetti! [VIDEO]

Ieri sera, Alfonso Signorini ha persuaso i due gieffini a parlarsi e a dirsi reciprocamente cosa provavano. Intanto, Edoardo, fidanzato di Anita, ha deciso di chiudere la relazione e tramite la produzione del reality show ha affermato di non voler più essere coinvolto nelle vicende legate ad Anita. Dopo che Alessio e la plurilaureata hanno deciso di darsi una possibilità, la redazione del GF ha preparato per loro la suite del programma e gli ha concesso una romantica cena con tanto di notte insieme per avere un po' di intimità.

Durante le confidenze tra i due, Falsone ha raccontato perché non ha mai pensato di provarci con Greta Rossetti, dopo aver lasciato intendere di avere una simpatia per Anita e Perla:

"Vedi che bravo che sono io? Ti dico una cosa. Se io fossi stato un pezzo di m**da e avessi voluto fare follower su Greta, questo non sarebbe mai successo. Invece sono entrato, ho visto che a Sergio, che non era ancora un mio amico, piaceva Greta e allora ho lasciato perdere. Tutto torna hai capito?”

Sul web non sono mancate le reazioni a queste parole di Falsone, che senza mezzi termini ha lasciato intendere che se non ci fosse stato Sergio D'Ottavi, allora, un pensierino su Greta l'avrebbe fatto!

Quindi se non c’era Sergio ci provava con Greta e ora non sarebbe stato lì con Anita😂 no ma che bello per Anita#GrandeFratello

pic.twitter.com/fE3tWGsZd1 — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) March 8, 2024

