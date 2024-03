Grande Fratello, Alessio Falsone svela a quanto ammonterebbe la penale se lasciasse il reality!

Gossip TV

Alessio Falsone aveva ammesso di voler abbandonare il GF e ha raccontato a quanto ammonterebbe la penale nel caso decidesse di lasciare il programma!

Alessio Falsone è stato tra gli ultimi concorrenti a entrare nella casa del Grande Fratello, ma il suo arrivo ha scombussolato le dinamiche all'interno del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Il gieffino, infatti, dopo aver dato l'impressione di nutrire una simpatia per Perla Vatiero, si è lasciato andare all'attrazione per Anita Olivieri, trascorrendo una romantica notte nella suite del programma.

GF, Alessio Falsone svela a quanto ammonta la penale se abbandonasse il reality

E, proprio parlando con quest'ultima, dopo che Anita è risultata essere la meno votata al televoto, il concorrente ha svelato a quanto ammonta la penale nel caso si lasciasse il GF. La notizia è stata data da Alessio perché Anita voleva abbandonare la trasmissione e il concorrente ha confermato la sua intenzione di lasciare il programma insieme a lei, per seguirla.

La plurilaureata ha provato in ogni modo a dissuadere Alessio, mentre quest'ultimo ha ammesso che se lei fosse uscita lui l'avrebbe seguita e, in questa occasione, ha rivelato alla concorrente quando gli costerebbe la penale. Gli obblighi contrattuali del GF, infatti, sono particolarmente severi e onerosi per i oncorrenti, se decidessero di lasciare il percorso prima della sua conclusione.

Sulla penale, Falsone ha dichiarato che prevederebbe un dimezzamento del cachet del ooncorrente:

"Me lo ricordo il contratto. Cachet decurtato della metà se abbandoni la Casa. Va bene"

Anita, tuttavia, non ha dovuto abbandonare il programma e costringere così Falsone a mantenere la sua parola, ma è diventata la prima candidata in vista dell'eliminazione che avverrà lunedì prossimo.

