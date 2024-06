Grande Fratello, Alessio Falsone: "sorci che campano dei social" e annuncia querele

Gossip TV

Alessio Falsone è intervenuto in difesa di Anita Olivieri attaccando i due gossippari Amedeo Venza e Deianira Marzano e contro Edoardo Sanson, l'ex fidanzato della giovane romana.

Anita Olivieri, tra le ex protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, ha annunciato, qualche giorno fa, la rottura con Alessio Falsone, il 31enne milanese che aveva conosciuto nella Casa e con il quale aveva iniziato una relazione a circa un mese dalla fine del reality.

Grande Fratello, Alessio Falsone spara a zero contro Edoardo Sanson

I due ex gieffini hanno comunicato la fine della loro storia a causa di alcune diversità caratteriali emerse dopo la loro avventura nel programma. Anita e Alessio hanno anche affermato di nutrire un grande affetto l'una per altro e immutata stima nonostante l'epilogo della loro storia. Oggi, Falsone, è intervenuto sui social difendendo Anita e se stesso dalle recenti indiscrezioni diffuse da Deianira Marzano che ha insinuato che lui sentisse un'altra ragazza, motivo per il quale avrebbe rotto con la Olivieri.

"Cari amici vengono su questi cani per dire velocemente due cose...c'è questa degli Deianira che non so chi caz** sia, cioè lo se la vedo non so chi sia però a quanto pare è un altro sorcio che campa nelle profondità dei social, sulle spalle degli altri. Ma dovete capire che questo non vi da valore, a voi cioè il fatto è che noi parliamo di voi che prima di difenderci delle vostre calunnie perché di cosa si tratta? Rimanete sempre delle dei sorci quello sì. Detto questo è partita la denuncia per diffamazione perché tu dici che io avevo una relazione mi sentivo con un'altra, cosa non è assolutamente vera quindi senza prove, proprio errore gravissimo. Quindi sarà querelata per diffamazione eh mi dispiace, perché secondo me poi a un certo punto quando una ragazza di vent'anni dice "non mi sento bene" da donna da madre, io eviterei poi no invece no voi continuate .. secondo me il karma arriva per tutti""Altro punto importante eh Amedeo Verza come cazz* ti chiami..io rimango della stessa e di un mese e mezzo fa, poi tu continua a parlare male, a istigare perché tanto il conto arriva.. quindi stai poco sereno, eh scorte contro scorte eh tu vivi sereno perché quello che semini raccogli, io dico secondo me è il caso di finirla un attimo perché c'è c'è anche della salute di mezzo, poi è facile fare programmi sui social eh no però dovete essere bravi cerchiamo di far di persone serie un attimo che il grande fratello è finito e facciamo le persone per bene"

Alessio ha poi parlato di Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita che di recente è stato avvistato insieme a Nicole Murgia, ex concorrente del Grande Fratello:

"Stessa cosa vale per Edoardo l'ex fidanzato di Anita, io non ti conosco, non me ne frega neanche un cazz* di conoscerti d'accordo, ma dico lo ma sto da 10 anni insieme a sta ragazza e tu permetti che gli dica da sta merd* di bocca può uscire questo, può uscire quello, però in televisione a fare il cane bastonato i soldi non ti fanno signore, ricordati ci vogliono le pall* per essere uomini"

