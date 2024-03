Grande Fratello, Alessio Falsone gela Greta Rossetti sul bacio con Sergio D'Ottavi: "Al suo posto avrei mollato" [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Alessio Falsone svela a Greta Rossetti cosa pensa del suo bacio con Sergio D'Ottavi!

Nella casa del Grande Fratello è nata una nuova coppia: quella formata da Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti. I due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini hanno ceduto all'attrazione tra loro e si sono scambiati il primo bacio nel corso di un romantico confronto. Tuttavia, uno tra i gieffini non ha ritenuto per nulla romantica tutta l'attesa e il tira e molla tra i due...

GF, Alessio Falsone rimprova Greta Rossetti per via di Sergio D'Ottavi: "Al posto suo avrei mollato" [VIDEO]

Durante un confronto in giardino con Alessio Falsone, Greta Rossetti ha raccontato del bacio con Sergio D'Ottavi. L'ex tentatrice di TI e lo chef si sono scambiati il primo bacio ieri, 13 marzo, come mostrato in un tenero video e a Rosy Chin, Greta ha dichiarato che "è stato delicatissimo, è stato un momento dolcissimo". Tuttavia, Alessio Falsone ha ammesso che tutta l'attesa prima di questo bacio è stata stancante:

"Che uomo che è stato, io avrei mollato, sai? Al posto suo avrei rinunciato, perché l'hai fatto veramente disperare. Perché poi mi sarei stufato di aspettare. Poi ognuno ha le proprie pressioni, tu da fuori, io invece non so immedesimarmi nei panni degli altri... Ho detto dentro di me 'lui è preso, lei no'."

L'ex tentatrice è stata spesso incompresa, cosa di cui si è lamentata molto nella Casa di Cinecittà, perché sembravano sempre collegarla solo ai triangoli amorosi nel programma. Prima quello con Mirko e Perla e poi quello con Sergio e Vittorio Menozzi. Ma era stato proprio D'Ottavi a consigliarle di non pensare troppo agli altri e di concentrarsi sul suo percorso nella Casa, dando sempre il meglio di lei. Come hanno svelato le anticipazioni, questa sera, Greta affronterà sua madre, che da fuori non ha mai nascosto il suo malcontento verso Sergio D'Ottavi.

