Grande Fratello, nella casa scatta il bacio tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi! [VIDEO]

Al GF è nata una nuova coppia: è scattato il bacio tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi!

Nella casa del Grande Fratello è nata una nuova coppia: dopo settimane di flirt, tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi è scattato il primo bacio. I due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini avevano confessato poche ore fa di essersi baciati e ora un video del daytime del programma li ha mostrati in giardino, dove Sergio ha prima dedicato una canzone all'ex tentatrice di TI, per poi avvicinarsi e baciarla.

GF, scatta il bacio tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti! [VIDEO]

I due inquilini della Casa di Cinecittà hanno dimostrato fin da subito una certa affinità e dopo settimane passate a girarci intorno hanno finalmente ceduto all'attrazione reciproca. Al di fuori del programma, tuttavia, né la madre dell'ex tentatrice, né il fratello Josh Rossetti si sono dimostrati particolarmente favorevoli alla relazione tra Greta e Sergio, ammettendo di non trovare quest'ultimo la persona adatta a stare accanto alla ragazza.

Ma, nella casa, sembra proprio che tra i due concorrenti l'amore sia sbocciato e, oggi, non solo Greta ha ammesso di aver baciato Sergio, chiacchierando con Alessio Falsone, ma la produzione ha mandato in onda il loro primo bacio. Falsone aveva ammesso che la passione per Anita Olivieri, scoppiata di recente, era stata qualcosa a cui non era riuscito a opporsi e di cui non si pentiva e Greta aveva risposto:

"Vuoi sapere una cosa? Neanche io!"

L'ex tentatrice aveva poi parlato con Rosy Chin, che le aveva chiesto dettagli sul bacio e Greta ha dichiarato:

"Un bacio delicatissimo, non è successo niente, delicato nelle coccole. Sto perdendo la testa...che casino: è stato troppo un crescere e mi fa paura questa cosa"

La produzione ha poi mandato in onda un'altra clip, nella quale si vedono Greta e Sergio accoccolati in giardino: dopo averle dedicato una canzone, D'Ottavi si avvicina e abbraccia Greta, baciandola dolcemente sulla bocca.

