Grande Fratello: i comportamenti di Alessio Falsone sotto accusa tra bestemmie e intimidazioni

Alessio Falsone nel caos per i suoi atteggiamenti al Grande Fratello.

Nelle ultime settimane, Alessio Falsone è oggetto di numerose e accese critiche da parte dei telespettatori del Grande Fratello tra imprecazioni blasfeme passate del tutto inosservate e intimidazioni abbastanza discutibili. Il 31enne milanese anche nelle ultime ore si è reso protagonista di alcune frasi per cui è stata richiesta a gran voce una squalifica, tenendo conto anche che i suoi comportamenti attuali si aggiungono a quelli passati privi di qualunque tipo di provvedimento. Alessio pare inoltre abbia anche infranto il regolamento informando Anita delle preferenze del pubblico. Ieri, Falsone, parlando con Greta e Sergio ha utilizzato anche una parola fortemente condannata in passato da Alfonso Signorini. " "Una che è così e così allora non mi deve rompere il ca**o, sei una mong*la." ha dichiarato Alessio.

E non è finita qui. Il 31enne rivolgendosi a Perla Vatiero ha detto:

"Perla io ho la coscienza bella fresca e limpida, fai quel ca**o che vuoi, basta che non lo vieni a dire a me, se c’è qualcosa me lo dici, non fai giochetti del ca**o, che non ho 12 anni io. Guarda che Sergio non ci sarà sempre, quando non ci sarà ti aggredirò da dietro, quando meno te lo aspetti. Io intendevo fuori dalla Casa, quando occhi indiscreti non ci guarderanno cara Perla, quando gli occhi di tutta Italia non saranno puntati qui."

Di seguito, i video incriminati sui comportamenti molto criticati di Alessio Falsone:

