Grande Fratello, Alessio Falsone a Perla Vatiero: "Sembra che sono il motivo della rottura tra te e Mirko, la verità è che.."

Gossip TV

Alessio Falsone affronta Perla Vatiero dopo la diretta del Grande Fratello.

La famosa metafora delle scarpe utilizzata da Perla Vatiero, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti ha causato non pochi problemi. Se da un lato Mirko Brunetti si è detto deluso e amareggiato dal comportamento della sua ex fidanzata, dall'altra Alessio Falsone non ha nascosto il suo risentimento nei confronti dei tre coinquilini.

Alessio Falsone a Perla Vatiero a confronto

L'ultima puntata del Grande Fratello è stata ricca di colpi di scena. A grande sorpresa, Mirko Brunetti ha deciso di fare un passo indietro nei confronti di Perla Vatiero a causa di alcune affermazioni fatte da lei nei confronti di Alessio Falsone. A dire la sua sul confronto tra i due ex protagonisti di Temptation Island ci ha pensato proprio quest'ultimo che, infastidito per essere stato tirato in ballo, ha deciso di affrontare Perla e chiarire una volta per tutte la sua posizione:

Sembra che io sono motivo di rottura tra te e Mirko. Sergio doveva essere più chiaro. Tu non c'entri, nel discorso non c'entri tu, sei giustificata, perché io e te non abbiamo fatto niente per far pensare. Io mi prendo la responsabilità di quello che dico e che faccio, ma se passa il messaggio sbagliato, un altro racconta cose sbagliate, mi girano i co****ni...

Io con te ho instaurato un rapporto di bene, di rispetto e di fiducia che continueremo ad avere fuori. Punto, fine. Non ti ho messo il tarlo nella testa o ci ho provato. Perché poi succede che la gente fuori si beve il codice come lo vendono... poi esce fuori che io ci ho provato e te fossi curiosa di sapere se mi piaci o no e vendiamo un prodotto sbagliato [...] Però poi la me**a la mangio io e io la me**a non la mangio perché lui sbaglia a parlare, la mangio se sbaglio io. Non pensare nient'altro, pensa solo questo, fai 2+2. Punto.

Leggi anche Nota attrice si schiera dalla parte di Grecia Colmenares

Dal suo canto, Perla ha confessato:

È uno sciocchezza, io valuto il mio comportamento...Io spero realmente che ciò che tu fai...io ho bene, stima, empatia nei tuoi confronti. Vedo che sei un ragazzo con principi e valori...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.