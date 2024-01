Grande Fratello, Massimiliano Varrese: "Vittorio è molto condizionato, non va trattato così" (VIDEO)

Gossip TV

Massimiliano Varrese condivide delle riflessioni al Gf su Vittorio Menozzi.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 5 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa di Cinecittà, Massimiliano Varrese è tornato a parlare del comportamento di Vittorio Menozzi.

Varrese e le parole su Vittorio Menozzi

Il rapporto tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi continua a essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello. A commentare il comportamento assunto dal giovane modello nelle ultime settimane ci ha pensato Massimiliano Varrese che, parlando con Greta Rossetti e Fiordaliso, ha confessato:

Noi abbiamo sempre parlato e chiarito su tutto. Il mio era solo un invito a ragionare con la sua testa e venire a parlare direttamente con me. Secondo me lui è molto condizionato, ha un comportamento che non gli appartiene. Vittorio ha un grande pregio che è l'autoironia, ridevamo sempre insieme perché si prendeva in giro da solo. Non si può chiedere a un ragazzo di 23 anni di prendere posizione e coraggio come un uomo di 48 anni. È condizionato. Non va trattato così. Questa è la mia visione del suo stato d'animo, magari sbaglio. Conoscendolo io penso questo.

Se secondo Varrese il ragazzo dovrebbe rivedere un po' le sue priorità e forse anche le sue amicizie dentro la Casa del Gf, Greta Rossetti ha dichiarato:

Non so per quale motivo, ma si sente in colpa per alcune questioni [...] Pensa di passare per scemo perché in puntata non risponde. Gli ho detto che se alla base sai che c'è una persona che ti vuole bene è una cosa normale che non ti viene di arrabbiarti in puntata [...] Lui è buono, chi è più grande di lui dovrebbe prendere esempio da lui.

