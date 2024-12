Grande Fratello, "A Zeudi Di Palma piacciono le donne" l'indiscrezione sulla nuova concorrente

Gossip TV

La modella italiana, ex Miss Italia 202, tra gli ultimi ingressi dell'attuale edizione del Grande Fratello, sarebbe gay secondo quanto rivelato da Deianira Marzano.

Ssembra che il nome di Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e da poco nuova concorrente del Grande Fratello, stia facendo molto parlare di sé. La sua entrata nella Casa più spiata d'Italia è stata accompagnata da diversi dettagli personali, tra cui il fatto che la concorrente abbia avuto una storia con Alfonso D'Apice, tra gli ex partecipanti di Tempttaion Island.

Grande Fratello: "Nell'ambiente si sa che a Zeudi piacciono le donne"

I due si sarebbero avvicinati e scambiati effusioni durante il periodo in cui D'Apice si era separato dalla sua precedente compagna, Federica Petagna, in seguito alla fine della loro esperienza nel docu-reality di Canale 5.

Deianira Marzano, sempre attenta alle dinamiche del mondo del gossip, ha riportato alcune informazioni che gettano nuova luce sulla situazione, suggerendo che il flirt tra Zeudi e Alfonso fosse una delle “carte” che la concorrente avrebbe giocato nel tentativo di guadagnare visibilità all'interno del programma. In particolare, Deianira ipotizza che uno degli obiettivi di Zeudi fosse quello di far emergere questo “segreto” proprio durante il Grande Fratello. La Marzano, infatti, ha affermato:

“Nell'ambiente si sa che a Zeudi piacciono le donne e che in passato ha avuto una relazione con una di loro. Tra l'altro, questa è una cosa di cui lei non ha mai avuto problemi a parlare, e sarebbe comunque venuta fuori nel corso del programma. Diciamo che l'intento era proprio che questo 'segreto' emergesse durante il programma, ma noi lo abbiamo anticipato, ovviamente.”

La rivelazione di Deianira sembra anche spiegare il motivo per cui Alfonso D'Apice, dopo essersi avvicinato a Zeudi, abbia deciso di frenare. Secondo l'influencer, il motivo del suo ripensamento potrebbe essere legato proprio alla consapevolezza della sua storia passata, che, sebbene non fosse un vero e proprio segreto, potrebbe aver influenzato la sua decisione di non proseguire con la conoscenza della modella. “Questo potrebbe anche essere il motivo per cui Alfonso ha deciso di non stare con lei, si è frenato,” ha concluso Deianira, alimentando ulteriormente il mistero che circonda la vicenda e le dinamiche tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello.

Chi è Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma è una giovane e talentuosa modella italiana che ha raggiunto la notorietà vincendo il titolo di Miss Italia nel 2021. Originaria del quartiere di Scampia a Napoli, Zeudi è nata nel 2001 e ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda a soli 12 anni, partecipando come modella a eventi locali come "Le Vele".

Diplomata al liceo scientifico, ha lavorato come maschera al prestigioso Teatro San Carlo prima di emergere nel mondo dello spettacolo. Dopo essere stata incoronata Miss Italia, un titolo conferito ufficialmente nel 2022 a causa della pandemia, ha fatto il suo debutto televisivo al fianco di Enrico Papi nel programma Mediaset Big Show, guadagnandosi un pubblico sempre più vasto.

Nel dicembre 2024, Zeudi ha intrapreso una nuova sfida entrando nella casa del Grande Fratello, un passo importante nella sua carriera e un'opportunità per farsi conoscere anche sotto un profilo più personale. Nonostante la crescente popolarità, la vita sentimentale di Zeudi sembra essere riservata. Il suo profilo Instagram, che vanta oltre 30.000 follower, non offre indizi su relazioni amorose, suggerendo che potrebbe essere single. Tra i contenuti che condivide sui social, ci sono immagini della sua quotidianità, del suo lavoro e della sua passione per la moda.