Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli condividono la lista di nomi per il loro bambino

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in procinto di diventare genitori del loro primo figlio: la coppia, conosciutasi al GFVip, ha deciso di condividere sui social la lista con i possibili nomi da dare al loro futuro nascituro. Quali saranno i nomi più gettonati per il bebè dei Prelemi?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli condividono la lista dei possibili nomi per il loro bambino

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin nella puntata di sabato 7 dicembre, Giulia Salemi ha rivelato che il bambino nascerà a metà gennaio e che né lei né Pierpaolo Pretelli hanno ancora deciso per un nome. "In privato lo chiamiamo pistacchio, pistolino, ma il nome vero non l'abbiamo ancora scelto" ha dichiarato l'ex vippona.

Tuttavia, ispirata dalla chiacchierata con Silvia Toffanin, nelle scorse ore, Giulia Salemi ha risposto alle domande dei fan e insieme al compagno Pierpaolo Pretelli ha condiviso la lista dei possibili nomi per il nascituro. La coppia si è mostrata molto riservata sulla gravidanza dell'influencer, tanto che a eccezione dell'annuncio che sarebbero diventati genitori e la commovente lettera dedicata al bambino, preferiscono tenere privati molti dettagli.

Come già anticipato, Giulia Salemi ha ammesso che non hanno ancora scelto un nome, ma sollecitata dai fan, ha condiviso una lista dei nomi che più piacciono a lei e al compagno. Così, sui social, nelle stories dell'influencer italo-persiana, sono stati condivisi alcuni nomi maschili. La lista comprende nomi molto diversi, come Vittorio, Louis, Gioele, ma anche altri come Cyrus, Samir, Rafael, Ian, Ryan. L'influencer ha rivelato che tutti i nomi sono contenuti in un file delle note sul suo telefono e che è in costante aggiornamento.

Giulia Salemi a Verissimo: "Spero di essere una buona mamma"

Sabato pomeriggio, Giulia Salemi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato di come sta vivendo la sua gravidanza. L'influencer italo-persiana ha ammesso di essere molto felice e serena e che questo che sta vivendo è un momento speciale. Dopo aver ammesso di non aver ancora idea di come chiamare il suo futuro bambino, Giulia ha però reso chiaro che ha invece ben chiari i valori che vuole insegnargli:

"Voglio insegnargli il rispetto per le donne. Viviamo in un mondo in cui non ci sono più bontà, compassione ed empatia e voglio che il mio piccolino nasca in un mondo migliore"

L'influencer ha rivelato che ora che sta per diventare mamma capisce anche molti degli errori e delle difficoltà dei suoi genitori e che non se la sente di giudicarli per gli errori passati. Giulia ha poi ricevuto due lettere dal padre e dalla madre, che l'hanno commossa e che la spingono a confidare alla conduttrice di come spera che questo bambino possa unire la sua famiglia ancora di più. Dopo il divorzio dei suoi genitori, infatti, ha sentito la mancanza di una famiglia, ma al tempo stesso è stata anche in grado di diventare più forte e superare i suoi limiti.