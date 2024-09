Giulia De Lellis pubblica nuove foto con Tony Effe, arriva il gesto inaspettato di Belen Rodriguez

Gossip TV

Giulia De Lellis continua a pubblicare foto con il nuovo fidanzato Tony Effe e arriva il gesto, distensivo, di Belen Rodriguez con la quale non scorre buon sangue.

Continua a gonfie vele il flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe. L’influencer romana pubblica su Instagram altri scatti in compagnia della nuova fiamma e, a sorpresa, arriva un gesto distensivo da parte di Belen Rodriguez con la quale non scorre buon sangue. Ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis e Tony Effe, i nuovi scatti

Dopo un estate ricca di segnalazioni, gossip e paparazzate, Giulia De Lellis e Tony Effe sono usciti allo scoperto come coppia ufficiale. Il rapper romano ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in compagnia della bella influencer e lei, proprio poche ore fa, ha replicato postando su Instagram un’altra foto molto dolce con la sua nuova fiamma. Il pubblico è totalmente impazzito per questa coppia inaspettata, nata si presume grazie al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Entrambi invitati al lieto evento infatti, si mormora che Giulia e Tony abbiano colto l’occasione per conoscersi meglio e avvicinarsi, trascorrendo gran parte della serata insieme con tanto di gesto galante del rapper, che ha ceduto la sua giacca per riscaldare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Lei, nonostante gli scatti pubblici, continua ad essere più vaga possibile sulla situazione, forse non volendo delineare ancora il tipo di rapporto in attesa di ulteriori conferme da parte del cantante. È certo che, tuttavia, per Tony Effe non si tratti di una semplice avventura dato che il rapper è spesso al centro dei pettegolezzi per la sua movimentata vita amorosa, ma non è solito ufficializzare in questo modo le sue nuove avventure. Nel frattempo, a stupire, è il gesto di Belen Rodriguez su Instagram sotto una foto della nuova coppia. Cosa ha fatto la bella showgirl argentina?

Belen Rodriguez tende una mano a Giulia De Lellis?

È noto a tutti che il rapporto tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez sia a dir poco teso. C’è chi crede che la rivalità tra l’influencer romana e la conduttrice argentina sia nato a causa di Andrea Iannone, con il quale entrambe hanno vissuto un’appassionata storia d’amore, ma la realtà è che si mormora che l’antipatia sia nata per motivazioni lavorative che avrebbero visto le due scontrarsi dietro le quinte. Fatto sta che, in occasione del matrimonio di Cecilia e Ignazio, qualcosa deve essere successo tra Giulia e Belen, che forse hanno avuto occasione di parlare e lasciarsi alle spalle vecchi rancori.

Poche ore fa, infatti, Giulia ha pubblicato nuove foto con Tony Effe ed è subito arrivato il like di Belen, sancendo così la prima interazione social tra le due che, prima di questo gesto distensivo, erano ben state attente ad evitare ogni contatto anche virtuale. Certo c’è anche da considerare il fatto che Belen, della quale è tornato a parlare Antonino Spinalbese, è entrata a gamba tesa nel gruppo Discovery Warner Bros. accaparrandosi il posto di conduttrice nel programma Amore alla prova - La crisi dei sette anni, che fino allo scorso anno era in mano a De Lellis su Real Time. Che anche questo nuovo impegno televisivo abbia inciso per una sorta di tacita pace?