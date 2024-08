Giulia De Lellis pubblica la foto di un romantico Mazzo di Rose: con Tony Effe fa sul serio?

Gossip TV

Giulia De Lellis e Tony Effe sono usciti allo scoperto. Su Instagram, l'influencer romana pubblica un mazzo di splendide rose omaggio del rapper. I due fanno sul serio?

Procede a gonfie vele il flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia, inizialmente molto attenta a non farsi pizzicare insieme, è uscita allo scoperto recentemente approfittando di un evento mondano e ora la bella influencer pubblica un mazzo di rose, pegno d’amore del rapper romano. I due fanno sul serio?

Giulia De Lellis e Tony Effe, che coppia

Sebbene negli ultimi tempi sembra che le coppie, anche quelle più solide, stiano prendendo strade diverse destabilizzando non poco il loro folto fandom, l’estate è anche il momento della nascita di nuovi amori come quello di Giulia De Lellis e Tony Effe. L’influencer romana e il rapper si sono incontrati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e sembra che sia scattato il colpo di fulmine, tanto che si sono susseguiti poi diversi avvistamenti fino alla prima foto insieme durante un evento a Brindisi, che ha confermato i sospetti.

Sembra che Giulia, al momento in pausa dal lavoro, stia seguendo Tony nei suoi concerti e nelle sue serate musicali, molto attenta a non lasciarlo mai da solo chissà, forse, per la sua fama di latin lover. Giulia viene da una difficile rottura con Carlo Beretta, l’affascinante rampollo che ha ritrovato poco dopo l’amore con Melissa Satta con la quale sembra far sul serio, mentre il rapper è spesso al centro dei pettegolezzi per i suoi flirt dopo la storia importante con Taylor Mega. Giulia e Tony Effe fanno sul serio? L’ultima foto pubblicata dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra confermarlo.

Giulia De Lellis, gesto romantico di Tony Effe

Dopo aver cercato in tutti i modi di evitare i paparazzi, vivendo le prime settimane di conoscenza in modo intensa dal momento che lei lo ha seguito in tutti i suoi impegni lavorativi in giro per l’Italia, Giulia De Lellis e Tony Effe sono usciti allo scoperto ad un evento mondano, fotografandosi con Cristiano Malgioglio e confermando di essere una nuova coppia. Le fan dell’influencer romana sono molto felici di vederla nuovamente serena dopo la rottura con Beretta, con il quale aveva intrapreso da pochi mesi la convivenza nella nuova casa milanese che avevano atteso con tanta impazienza.

Ora Giulia fa coppia con il rapper romano e lui sembra molto attento a corteggiarla, come dimostra un enorme e romantico mazzo di rose che lei ha pubblicato nelle sue Ig Stories. Insomma, Giulia sembra essere già molto presa da questa nuova liaison ma chissà se si tratterà di una lunga storia d’amore o di un flirt passeggero, nato e concluso con l’estate. Le sue sostenitrici sperano sia la prima opzione, dal momento che Giulia ha già molto sofferto per amore, ma di certo Tony non è famoso per le sue relazioni stabili e quindi dovrebbe proprio stupire tutti rimanendo al fianco dell’ex di Damante.