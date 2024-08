Giulia De Lellis e Tony Effe, spunta la prima Foto insieme poi la frecciatina: ''Porta i suoi amori negli stessi posti''

Gossip TV

Giulia De Lellis e Tony Effe beccati insieme a Brindisi, ma arriva una frecciatina inaspettata ai danni dell'influencer, accusata di cambiare amore ma di portare tutti i suoi fidanzati negli stessi posti.

Dopo tante indiscrezioni, congetture e segnalazioni arriva finalmente la prima foto insieme che inchioda Giulia De Lellis e Tony Effe. Nonostante la smentita del rapper, i due sono una nuova coppia e sono stati avvistati a Brindisi in una location che sembra essere stata già scelta dall’influencer romana in precedenza, con un altro suo grande amore. Ecco i dettagli.

Giulia De Lellis e Tony Effe, una foto li incastra

Sono ormai diverse settimane che si parla del presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe, più precisamente da quando i due sono stati visti molto affiatati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al quale erano entrambi invitati. Si sono rincorse diverse segnalazioni da parte del pubblico, che ha notato che Giulia sembrasse magicamente apparire ad ogni evento musicale in cui Tony Effe era protagonista o ospite, fino alla segnalazione nei camerini che ha tolto quasi ogni dubbio.

Poche ore fa, infatti, Gabriele Parpiglia ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale le foto della coppia, intenta a parlare in spiaggia in atteggiamenti inequivocabili che confermano la liaison in atto. Insomma, anche se non sono usciti allo scoperto sui social come tutti si sarebbero aspettati, Giulia e il rapper romano sono una coppia a tutti gli effetti, tanto che lei ta cambiando i proprio impegni lavorativi e personali per potergli essere a fianco durante le ultime esibizioni live dell’estate. C’è un particolare, tuttavia, che non sfugge e che Parpiglia fa notare lanciando una frecciatina all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis porta Tony Effe nello stesso hotel di Carlo Beretta

Tornata single dopo la fine della love story con Carlo Beretta, pochi mesi dopo aver inaugurato la nuova casa insieme a Milano, Giulia De Lellis è diventata una delle grandi protagoniste del gossip nelle ultime settimane a causa delle presunte love story. Ecco che quella con Tony Effe, dopo settimane di congetture, viene confermata ma Parpiglia su Instagram fa notare anche un altro dettaglio che non è per nulla scontato e che sembra una bella frecciatina ai danni dell’influencer romana. Giulia e Tony, infatti, sono stati paparazzati a Cala Masciola, in provincia di Brindisi e il giornalista ha fatto notare che si tratta della stessa location dove, nel 2021, De Lellis inizia a sperimentare le prime settimane d’amore con Beretta. “Noto che la De Lellis cambia amorazzo, ma il posto da oltre mille euro a notte è sempre lo stesso”, ha commentato lapidario sui socia. Nel frattempo, tutti attendono il coming out ufficiale della coppia dell’estate.