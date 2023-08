Giulia De Lellis in lacrime su Instagram: ''Sto proprio di me**a, mi manca''

Gossip TV

Giulia De Lellis racconta un particolare doloroso legato al suo cagnolino Tommy e scoppia in lacrime su Instagram.

Giulia De Lellis è disperata. La bella influencer romana, recentemente coinvolta in una polemica terribile a causa del suo viaggio in Israele, ha ammesso di essere profondamente preoccupata per la sorte del suo cagnolino Tommaso, adottato quando ancora faceva coppia con Andrea Damante. Ecco lo sfogo di Giulia in lacrime.

Giulia De Lellis preoccupatissima, cosa succede?

Nelle ultime settimane il nome di Giulia De Lellis è stato associato ad una polemica infiammata. In viaggio in Israele, Giulia ha dato modo di pensare che i suoi contatti locali fossero un simbolo di appoggio politico ad una mentalità totalitarista e fascista, creando un grande scompiglio che le ha fatto perdere ben 12mila followers in una manciata di ora. De Lellis si è difesa, ribadendo che il suo viaggio era puramente turistico e che non si sognerebbe mai di parlare di un argomento delicato che non conosce neppure bene, ma non tutti le hanno creduto.

Archiviata la brutta pagina, l’influencer romana ha ben altro a cui pensare. In queste settimane, infatti, Giulia ha accompagnato il suo dolce cagnolino Tommaso in una clinica dove hanno scoperto che l’animaletto domestico ha problemi alla testa e va operato il prima possibile. Tommaso è stato adottato anni fa, quando De Lellis faceva ancora coppia con Andrea Damante prima dell’ultima brusca rottura tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Nelle sue Ig Stories, Giulia si sfoga e scoppia in lacrime parlando del suo cagnolino e della sofferenza che potrebbe provare.

“Non ne sto parlando tanto perché è una cosa che mi crea un’ansia, una paura, un’angoscia che… Va beh, lasciamo perdere. Se avete un animale che vi sta a cuore, capirete. Speriamo che questa operazione vada nel migliore dei modi, soprattutto non vediamo l’ora che Tommy esca dal reparto un po’ più delicato, per poterlo andare a trovare. Adesso sono 15 giorni che non lo vediamo… Adesso inizio a stare proprio di me**a: mi manca il mio cane”.

Giulia ha confessato di avere paura e di avvertire in maniera opprimente il distacco da Tommaso, scoppiando in lacrime mentre cerca di terminare la sua skin care routine con i prodotti della sua nuova linea Audrer. Per fortuna ci ha pensato Carlo Beretta, il suo facoltoso fidanzato, a tirarle su il morale con una cena bellissima per inaugurare la loro prima casa insieme. Finalmente, dopo una lunga attesa a causa dei ritardi provocati dalla ditta di lavori scelta, Giulia e Carlo possono vivere nel loro lussuoso nido d’amore.