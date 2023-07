Giulia De Lellis in Israele scatena una polemica infuocata e perde 12 mila follower: le precisazioni dell'ex corteggiatrice

Gossip TV

In queste ultime ore, il viaggio in Israele di Giulia De Lellis insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta ha creato un'indignazione generale che è costata anche in numero di follower del seguitissimo profilo dell'ex corteggiatrice che ha deciso di intervenire.

Alcune immagini di Giulia De Lellis in Israele hanno creato un'ondata di indignazione tale da far perdere alla nota influencer 12 mila follower sul suo seguitissimo account Instagram che conta più di 5 milioni e 300 mila seguaci.

Giulia De Lellis al centro di una bufera mediatica dopo il suo viaggio in Israele

Ma cosa è successo esattamente? L'ex corteggiatrice, nella fattispecie, ha condiviso numerosi scatti del suo ultimo viaggio insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta (vicedirettore dell’omonima azienda che produce armi) in Israele.

L'influencer e il fidanzato si sono concessi giornate con l 'IDF, le forze di difesa israeliane, foto accanto al capo dello Stato, Isaac Herzog e un party esclusivo nella nella Grotta di Salomone che si estende proprio sotto un'area estesa di conflitti e violenza inaudita. La De Lellis è stata quindi travolta da polemiche feroci come si può evincere dei commenti sotto il suo ultimo post.

"Non volevo commentare, ma non ce la faccio a sopportare l'idea di voi ricchi schifosi che fate festa a 50 metri dal posto in cui ogni giorni vengono uccisi uomini, bambini e donne. Mi viene da vomitare" si legge su Instagram nei commenti agli scatti dell'ex corteggiatrice. E ancora: "Vergonati veramente, andare a fari la bella vacanza in cui stanno massacrando migliaia di gente innocente e fai pure i post in collaborazione con l'Unicef, vergognati solo" ,

E via di seguito: "Visitare e andare a feste di personaggi che fanno parte o sono complici di violenze a discapito di un'intera popolazione come quella palestinese vuol dure avere poca sensibilità al riguardo al tema. Pur non conoscendo bene le dinamiche basterebbe anche solo guardare o leggere commenti e suggerimenti che ti saranno sicuramente usciti in queste ore. Fare finta di niente di rende complice."

Il tema è estremamente delicato e poche volte si è creata una tale indignazione nei confronti di un personaggio pubblico che tutti conosciamo, in questo caso, inserita in programmi e contesti estremamente diversi e leggeri.

La De Lellis si deve essere resa conto della gravità ed è voluta intervenire sulla questione:

"Momento di chiarezza che preferisco mettere per iscritto così da evitare ogni

tipo di fraintendimento *

"Nel racconto del mio viaggio in Israele c'era solo il piacere della scoperta e nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico, anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per poter prendere posizione su un tema così complesso e delicato. Chi ha sostenuto il contrario mi ha sopravvalutata, o più semplicemente ha scelto di usarmi, lui sì, per fare propaganda. Vedere così tanta aggressività e odio da parte di chi dichiara di essere animato da sentimenti di pace mi sconvolge, ma, consapevole del mio ruolo, saprò essere più attenta, sia in ciò che racconto che nel modo in cui lo faccio."

A dire la sua è stata anche Selvaggia Lucarelli che ha consigliato all’ex vippona di studiare e informarsi.

Giulia De Lellis dimostra come l'alibi della vacanza, della foto postata senza conoscere contesti geopolitici e niente del paese che si sta visitando non possa più essere un alibi.Che lei abbia fatto un endorsement volontario all'apartheid è ovviamente una scemenza, ma la leggerezza con cui ha postato quelle foto racconta comunque quello scollamento dalla realtà di cui parlavo. Giulia non è né il selfie, né la foto allo 200. E lei che si fa ritrarre dove non sa e pubblica tutto perché non sa. Il problema è che quando hai milioni di follower è tuo dovere iniziare a studiare. Anche per pubblicare le foto che vuoi, con chi vuoi, nel paese che vuoi, ma con consapevolezza e capacità di controbattere Voglio molto bene a Giulia ed è una mia amica, ma questo è.