Giulia De Lellis e Tony Effe, la nipotina la incastra in diretta social: cosa è successo

Gossip TV

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno un flirt? L’influencer romana, parlando con la nipotina durante una diretta social, lascia intendere che con il rapper vi sia una liaison.

Giulia De Lellis è una delle grandi protagoniste del gossip italiano con le sue love story, sempre finite male, ma anche per i nuovi flirt estivi che sembrano accompagnarla. In particolare, nelle ultime settimane, si è parlato di una liaison con Tony Effe, noto rapper romano, e sembra che l’indiscrezione sia confermata. Ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis e Tony Effe, nuovo flirt?

Da diverse settimane si parla di una possibile liaison estiva tra Giulia De Lellis e Tony Effe. La bella influencer è tornata single dopo la fine della sua storia d’amore con Carlo Beretta, che nel frattempo è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Melissa Satta, e ha frequentato per qualche settimana Giano Del Bufalo. Tra loro sembrava essere nata una bella love story, fino a quando Giulia ha pubblicamente smentito di essere seriamente impegnata, provocando la reazione del collezionista d’arte e della ben più nota sorella Diana Del Bufalo.

Dopo la fine di questo flirt, Giulia è stata avvistata in compagnia di Tony Effe, noto rapper romano finito al centro dei gossip per il presunto flirt con Chiara Ferragni poi smentito. I due sono stati visti molto vicini al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove Giulia è finita al centro delle critiche per il suo abito. Sembra che Tony abbia prestato la sua giacca alla bella influencer durante la serata e che lei abbia fatto una scenata vedendolo appartarsi con un’altra invitata. Ma c’è davvero del tenero tra loro?

La risposta arriva da un video Tik Tok pubblicato dalla De Lellis dove interroga la nipotina sulle nuove amicizie a scuola e lei, candidamente, ammette che tutti le chiedono se è vero che sua zia sia la fidanzata di Tony Effe. “Io sono impazzita? E tu che esci con Tony Effe? Me l’ha detto una mia amica di scuola”.

Davanti all’affermazione a bruciapelo della nipote, Giulia mantiene la calma e la invita a chiedere ai suoi amici di non parlare di queste cose, stando attenta a lezione e parlando invece di sé. Ma non smentisce categoricamente come tutti avrebbero pensato. Che sia questo un indizio chiaro del suo legame con il rapper?