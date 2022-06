Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi? La verità sul gossip dell’ultima ora

Gossip TV

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono allontanati? La verità sulla coppia più amata di Instagram.

Giulia De Lellis si conferma una delle influencer più amate del momento, volto di numerose campagne pubblicitarie ed esempio per molte fan, che si lasciano consigliare su moda, make up e lifestyle. Nelle ultime settimane, tuttavia, Giulia ha lasciato perplessi i suoi followers, mostrandosi lontanissima dal fidanzato Carlo Beretta, tanto che si è parlato di crisi. Ma sarà veramente così?

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati? La verità

Tra le influencer più amate d’Italia c’è Giulia De Lellis che, dopo aver ottenuto popolarità grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne dove ha conosciuto il suo storico ex Andrea Damante, è sempre più popolare e amata dal popolo del web. Giulia è il volto di tante campagne pubblicitarie, elevando sempre di più la sua carriera, intraprendendo nuove collaborazioni di alto livello, anche dopo il debutto da presentatrice su Discovery + per Love Island. Giulia, inoltre, ha incantato i fan con la sua storia d’amore con Carlo Beretta, erede dell’omonima industria di armi da fuoco, che ha conquistato il cuore della romana come un vero gentiluomo. Da qualche settimana, tuttavia, Giulia e Carlo sembrano essere distanti e la motivazione potrebbe non essere legata agli impegni lavorativi. Secondo alcuni fan, infatti, Giulia e Carlo sarebbero in crisi come spiegato anche da Rosica:

“Periodo di crisi accertato “da me” per “niente popo di meno che” Giulia De Lellis e Carlo Gusali Beretta. La prima crisi è purtroppo arrivata. Il tutto suona come una pausa di riflessione momentanea. Non ci resta che attendere news (per ora si escludono tradimenti e cose peggiori). Solo una crisi di passaggio. La coppia sarà abbastanza solida per tornare a sorridere”.

Insomma, Giulia e Carlo sono veramente in procinto di lasciarsi? Secondo Amedeo Venza la notizia sarebbe del tutto infondata, e spiegabile semplicemente mettendo in luce un accordo fatto tra i due che, forse proprio per paura della sovraesposizione mediatica, hanno deciso sin da subito di mostrarsi il meno possibile insieme sui social.