Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano single e si parla di ritorno di fiamma!

Andrea Damante e Elisa Visari si sono lasciati, nel frattempo anche Giulia De Lellis torna single e tutti parlano di un clamoroso ritorno di fiamma!

Gli amanti del gossip sono in fermento. Giulia De Lellis è tornata single dopo la fine della relazione con Carlo Beretta, ironicamente confermata nelle sue Ig Stories per placare i pettegolezzi, e sembra che anche la love story tra Andrea Damante e Elisa Visari sia naufragata, e che la giovane influencer sia già invaghita di un altro. Voci di corridoio sempre più insistenti, inoltre, parlano di un ritorno di fiamma tra Damante e Giulia, tra i quali non si sarebbe mai spenta la passione. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis torna da Andrea Damante? Il gossip

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è decisamente una delle preferita dal pubblico di Uomini e Donne, sebbene non abbia avuto un lieto fine. La coppia si è presa e lasciata un numero impreciso di volte, tra crisi e nuove relazioni poi naufragate a causa dei loro ritorni di fiamma sempre più passionali e complicati, conclusi con la pubblicazione del libro di Giulia sulle sue famose corna. Nel frattempo, conclusa definitivamente la relazione, Giulia ha iniziato a fare coppia fissa con Carlo Beretta e sembrava tutto procedesse per il verso giusto, almeno fino a qualche settimana fa quando la romana ha smesso di pubblicare contenuti social con la sua dolce metà e si è parlato di crisi. Crisi confermata dalla De Lellis che, con ironia, nelle sue Ig Stories ha annunciato la fine della relazione con il rampollo.

Proprio nello stesso momento, Damante e Elisa Visari sono entrati in crisi e i fan più attenti hanno notato la magia apparizione di una sequela di likes da parte di Giulia ai contenuti social del suo ex. Confermata la fine della relazione di Damante e Visari, che è stata pizzicata con Simone Susinna, affascinante attore ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi. La nuova love story è stata confermata da diverse indiscrezioni, giunte alle orecchie di Deianira Marzano, da parte di testimoni oculari che assicurano che Elisa e Simone si stanno frequentando dal momento che lei è single.

Dunque c’è chi ha iniziato a fare due più due, notando che Giulia e Damante sono tornati single proprio nello stesso periodo, che la romana ha iniziato a tempestarlo di likes, e le voci di corridoio che riportano come tra i due non si sia mai estinta del tutto la fiamma. Dunque possiamo aspettarci un ritorno dei Damellis? I fan di Uomini e Donne ci sperano.