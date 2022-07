Giorgia Soleri si racconta a cuore aperto: "Ero depressa e non lo sapevo. Damiano David? Lo spazio privato ha un valore"

Gossip TV

La fidanzata di Damiano David, Giorgia Soleri: dai problemi di salute all'incontro con il frontman dei Maneskin.

Nonostante la sua giovane età, Giorgia Soleri ha deciso di usare i suoi canali social anche per parlare di vulvodinia, ansia e depressione. Intervistata da Corriere della Sera, la fidanzata di Damiano David ha deciso di raccontarsi a cuore aperto e rispondere una volta per tutte a coloro che continuano a chiederle della sua vita privata con il cantante dei Maneskin.

La confessione intima di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri, come riportato anche da Isa e Chi, è sicuramente una delle influencer più seguite del momento. Intervistata da il Corriere della Sera, la fidanzata del frontman dei Maneskin ha voluto parlare dei suoi problemi di salute come la vulvodinia:

Vivevo male il mio corpo, lo sentivo come qualcosa che dovevo “vendere” per lavorare. Poi è arrivato il dolore. Lancinante, terribile, che parte dalla vulva e si irradia alla vescica, notti senza sonno e nessuno che ti prende sul serio. [...] Quando è arrivata la diagnosi sono uscita dallo studio del medico e ho cominciato a piangere. Non è facile raccontarsi quando si possiede un corpo che è, al tempo stesso, molto bello e portatore di un dolore fisico indicibile. Mi sono operata nell’estate del 2021 per l’endometriosi e per un po’ sono stata bene. Poi qualche tempo fa, il dolore è tornato. Feroce. Sono rimasta a letto per settimane. E allora ecco i farmaci. Oppioidi, fortissimi. Avevo le allucinazioni. Ora va meglio, ma so già che dovrò fare i conti con questo per sempre.

Giorgia ha poi rivelato di aver avuto un’infanzia difficile e di aver anche tentato il suicidio:

Ho tentato il suicidio. Ero depressa ma non lo sapevo, come capita a tante persone. Anche la depressione ha i suoi segnali ma possono essere diversi da persona a persona. Io stavo sempre a letto, quello che mi avrebbe potuto stimolare non lo faceva più. Poi ho provato a togliermi la vita. Ero arrivata al punto zero, potevo solo risalire o soccombere. Mi ha salvata mia madre: l’hanno avvisata, è venuta a prendermi, mi ha portato a casa sua e sono rimasta lì due mesi. Di nuovo farmaci, speranze, qualche illusione. Il malessere che poco per volta cede il posto a una forma di lucidità. Quanto vorrei che questi miei racconti fossero utili a qualcuno. Mi hanno accusata di speculare sulla mia malattia, me ne hanno dette di ogni.

E sulla sua storia d'amore con Damiano David, la Soleri ha affermato: "Come ci siamo conosciuti non lo sa nessuno e non lo dirò. Lo spazio privato per me ha ancora un valore".