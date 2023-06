Giorgia Soleri, la reazione (eloquente) dopo il bacio di Damiano David con Martina Taglienti

Giorgia Soleri non sembra aver preso troppo bene il video di Damiano David circolato in rete nelle ultime ore, dove si bacia appassionatamente con la modella Martina Taglienti. Molti fan hanno notato che l’attivista milanese ha smesso di seguire su Instagram tutta l'intera band, compreso, ovviamente l'ex fidanzato. La Soleri ha defollowato Damiano, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi.

Un altro gossip emerso sono alcuni like alla giovane modella immortalata con Damiano da parte della Soleri che forse conosceva già la ragazza che pare sia una grande amica di Victoria e Thomas.

Dopo il video di Damiano e Martina, il leader dei Maneskin ha condiviso una Ig Storia sul suo profilo Instagram annunciando la fine della sua lunga relazione con Giorgia:

"Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video. Non era come volevo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento."