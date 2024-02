Giorgia Soleri e la cotta per Ghali: la confessione spiazzante dell’ex di Damiano David

Gossip TV

Giorgia Soleri si sbottona su Instagram, ammettendo di avere una bella cotta per Ghali. Ecco cosa ha rivelato.

Nelle ultime ore, i fan hanno iniziato a far notare a Giorgia Soleri una certa somiglianza tra lei e la mamma di Ghali, intervenuta al Festival di Sanremo durante le esibizioni dell’adorato figlio. Questo ha portato l’attivista, ex di Damiano dei Maneskin, a fare una confessione inaspettata sul rapper.

Giorgia Soleri confessa, cotta non corrisposta per Ghali

Attivista e influencer, Giorgia Soleri è tornata single dopo la fine della lunga relazione con Damiano David e non ha mai nascosto di aver sofferto moltissimo per questa rottura, dovendo stravolgere dall’oggi al domani la sua vita. Mentre Damiano ha ritrovato l’amore al fianco di Dove Cameron, ex stella della Disney, con la quale ha fatto coming out ai Grammy e della quale sembra essere davvero molto innamorato, Giorgia è ancora single e si concentra sulla sua attività. Dopo il Festival di Sanremo, Soleri è stata sommersa di commenti da parte dei fan che hanno notato una somiglianza tra lei e la mamma di Ghali, che è apparsa più volte durante le esibizioni dell’adorato figlio sul palco dell’Ariston.

“Mi sarei potuta offendere perché mi avete scambiata con una donna visibilmente più grande e bella di me, invece mi offendo perché Ghali non mi ha mai baciata così purtroppo […] È dal 2017 che mi faccio avanti e non vengo ca***a di striscio”.

Giorgia ha replicato così su Instagram rivelando, dunque, di avere una bella cotta per Ghali, ma che questo interesse non è assolutamente corrisposto dato che il rapper non le ha mai scritto. Vero è che per lungo tempo lei è stata fidanzata con Damiano, dunque chissà se ora Ghali prenderà al balzo la palla per contattarla. Della vita privata del cantante non si sa molto, dal momento che è sempre stato attento a far parlare per sé la sua musica, e a parlare pubblicamente solo delle cause che gli stanno più a cuore, come il recente intervento sul genocidio che ha portato la Rai a prendere provvedimenti, per poi fare un passo indietro visto il clamore mediatico suscitato dal cantante di "Casa mia".