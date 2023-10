Giorgia Basciano replica alle parole di Sophie Codegoni contro il fratello: "Solo bugie, adesso basta"

Gossip TV

Dopo la seconda intervista di Sophie Codegoni, che ha deciso di rispondere alle parole del suo ex Alessandro Basciano, è intervenuta Giorgia Basciano, sorella dell'ex gieffino. Ecco cosa è successo!

Non si placa la polemica che è seguita la rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo l'ospitata di quest'ultimo a Verissimo ieri, sabato 21 ottobre, a rispondere alle sue parole è stata l'ex compagna Sophie Codegoni. Intervistato da Silvia Toffanin, Basciano aveva detto la sua sulle accuse lanciate dalla fidanzata e madre della sua seconda figlia, Celine Blue.

Giorgia Basciano risponde alle parole di Sophie Codegoni: "Solo menzogne! Adesso basta!"

Dopo aver negato di aver mai tradito Codegoni, l'ex concorrente del Gf aveva affermato che la sua compagna era stata plagiata da terze persone, come stregoni e cartomanti, amici della madre. Oggi, Sophie è stata invitata da Silvia Toffanin per ribattere alle parole dell'ex fidanzato e la ragazza aveva ribadito con fermezza le sue parole, ricordando sia il tradimento di Basciano, sia la sua violenza fisica, come lo schiaffo che le aveva dato. In difesa dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne è accorsa sua sorella, Giorgia Basciano, la quale dopo l'intervista di Codegoni ha deciso di pubblicare una storia su Ig in cui lanciava una frecciatina contro l'ex cognata:

"Ci sono bugie che più che ferire deludono. Ed è più grave perché le ferite si curano. Le delusioni no"

In risposta a un utente sui social, la sorella di Basciano aveva aggiunto un'ulteriore nota, affermando che ciò che aveva dichiarato Sophie Codegoni erano solo bugie:

"Sono stufa di leggere questi commenti cattivi dal momento che non c’è stato mai nessuno schiaffo e come tante altre cose dette non è assolutamente vero. No perché sono la sorella ma perché so i fatti e voi come delle pecore commentate cose che non sapete. Quindi evitate di far passare questo ragazzo per quello che non è, perché è molto grave e sono gravi queste accuse fatte"