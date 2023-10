Verissimo, Alessandro Basciano: "Non ho tradito Sophie, lei circuita da stregoni e cartomanti!" [VIDEO]

Gossip TV

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Alessandro Basciano ha svelato la sua verità sulla rottura con Sophie Codegoni. Ecco cosa ha detto!

Dopo le scioccanti rivelazioni di Sophie Codegoni a Verissimo la scorsa settimana, oggi, sabato 21 ottobre, su Canale5, Silvia Toffanin ha accolto Alessandro Basciano per ascoltare la sua verità sulla rottura con l'ex gieffina.

Verissimo, Alessandro Basciano: "Non ho mai tradito Sophie, lei è circuita da stregoni e cartomanti"

La scorsa settimana, Sophie Codegoni aveva svelato a Silvia Toffanin che la sua rottura con Alessandro Basciano era dipesa dal tradimento di lui e che aveva avuto le prove dalla presunta amante del suo compagno. L'ex gieffina aveva inoltre raccontato che al momento del parto il compagno era addormentato e non era presente alla nascita della loro Celine Blue. Inoltre, Codegoni aveva segnalato come anche contro sua madre Basciano si fosse rivoltato, accusandola di aver rovinato il loro rapporto.

A tutte queste accuse, ha deciso di rispondere Alessandro Basciano. L'ex gieffino ha voluto svelare la sua versione dei fatti, cercando di smentire le accuse mosse dall'ex compagna. In merito al tradimento, Basciano ha confermato di aver mentito a Sophie, ma di non averla mai tradita, perché la ragazza delle foto in aeroporto non è la sua ex, ma solo una persona con cui si era frequentato in passato:

"Non era portata da me, è stata invitata dal mio manager. Non è una mia ex, è una ragazza con cui ho avuto a che fare in passato. [..] Ho mentito sulla turista inglese, perché sarebbe stata una situazione ambigua trovarmi con una persona. Non ho pagato né biglietti, né ville. [...]Io la amo, non l'ho tradita, quella ragazza l'avrò vista 4 volte prima del GF, nel mese di ottobre. Abbiamo interagito, ma non ci siamo né baciati, né niente. Il giorno dopo ha chiesto di me, ma io me ne volevo andare e lei ha rosicato. Non abbiamo dormito in camera insieme, era tutto premeditato, con foto e video di nascosto in aeroporto. Però sapevo di lei, è stata invitata dal mio booking mangaer. Ma a Ibiza non eravamo soli."

Silvia Toffanin è sembrata poco convinta dalle affermazioni del suo ospite e lo ha incalzato ricordandogli i toni pesanti usati contro Sophie e di cui la diretta interessata si era lamentata. Anche in questo caso, Basciano non ha smentito, ma ha tenuto a precisare:

"Me ne assumo la verità, è vero. C'è stato un gesto verbale dove io ho sbagliato con le parole. Tendeva a lasciarmi in disparte, avevamo il trasloco, il tempo stringeva e le cose andavano a rotoli."

Secondo Basciano il rapporto tra lui e Sophie è peggiorato perché la ragazza è stata plagiata da terze persone: quando Toffanin ha chiesto ulteriori spiegazioni, l'ex gieffino ha rivelato di aver trovato delle chat sul telefono dell'ex compagna in cui veniva persuasa da stregoni e cartomanti, amici della madre, a lasciarlo:

"Terze persone le dicono farò di tutto per farti lasciare, per farti smettere di lavorare. Prendo il telefono di Sophie e ci sono chat con uno stregone, con una cartomante amica della madre che le scrive 'ne resterà in piedi solo uno, l'altro cadrà'. Questo è tutto documentato, mi assumo la piena responsabilità di ciò che dico. Non so perché le abbiano detto queste cose, forse per motivi economici, possesso."

Basciano ha voluto anche smentire con forza le accuse di Sophie sulla madre: secondo quanto affermato da Codegoni, l'ex compagno aveva accusato la madre di lei di essere una strega e l'artefica del crollo della loro relazione. Al contrario, Basciano ha sottolineato il grande affetto che ha sempre nutrito per la suocera e come fosse stato ferito dalla sua freddezza: "Le ho persino scritto, due settimane e mezzo fa, mi manca il tuo buongiorno. Avevamo un rapporto bellissimo, in termini di comunicazione, anche migliore di quello mio e di Sophie. Non ho mai detto nulla del genere contro di lei, anche se percepivo che non le stavo a genio più. Le voglio ancora bene, non direi mai nulla di male perché ho ancora il ricordo di ciò che era per me, erano la mia famiglia." Sulla famosa storia del parto, che nella versione di Codegoni vedeva Basciano beatamente addormentato mentre lei partoriva in compagnia della madre, l'ex gieffino ha ancora una volta smentito le sue parole, affermando che lui era in dormiveglia in camera, su consiglio della stessa compagna, ma che al parto avevano assistito sia lui sia la suocera, come provavano le foto e i video girati in quel momento.

L'intervista si è poi conclusa tra le lacrime di Basciano, che ha ancora una volta ricordato quanto fosse grande il suo amore per Sophie e la loro bambina:

"Io la amo, anche alla mamma voglio bene. Le chiedo di ascoltarmi, soffro, sono tutti preocucpati, vado in chiesa e cerco di seguire un percorso spirituale, Vengo trattato come non so cosa, rispetto tutto ma spero che un giorno squilli il telefono con il suo numero. Almeno vorrei vedere la mia bambina. Mi scrivono gli avvocati, sto male, vorrei una tregua, sono disperato."