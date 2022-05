Gianluca Vacchi, la colf gli fa causa: "Se non ballavamo a tempo, insulti e multe"

Gossip TV

Gianluca Vacchi, l'ex colf gli fa causa: "Se non ballavamo a tempo, insulti e multe"

ha annunciato di aver intrapresocontro il suo ex datore di lavoro: la donna, di origini filippine, che ha lavorato per il milionario bolognese dal 25 maggio 2017 al 10 dicembre 2020, ha raccontato di turni lavorativi fino anche a 20 ore senza interruzioni, senza riposi settimanali e senza che le fossero mai riconosciuti gli straordinari.

Secondo la 44enne inoltre, nei famosi balletti di Vacchi su TikTok in cui coinvolgeva spesso collaboratori, amici e dipendenti, pare che se le coreografie non fossero eseguite correttamente e se i dipendenti non ballavano a tempo "si scatenava la rabbia di Vacchi che inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese".

E non è finita qui. Se nella preparazione dei bagagli mancava qualche accessorio, il noto imprenditore li minacciava di sottrargli del denaro nella busta paga. " L'orario si estendeva indicativamente dalle 10 di mattina alle 3 di notte, a volte anche fino alle 4 o alle 5" ha raccontato l'ex colf parlando di un soggiorno a Porto Cervo nella villa di Vacchi.

Alla domestica avrebbe anche chiesto di firmare un contratto di riservetazza in cui veniva concordato che nessuna informazione di ciò che accadeva poteva essere divulgata con una penale di 50mila euro in caso fosse stata violata.

L'ex colf afferma anche di non essere stata ancora retribuita e di dover ricevere ancora 70mila euro straordinari e TFR non pagati. La donna non sarebbe l'unica ad aver mosso queste accuse, ci sarebbe infatti anche altri ex dipendenti.