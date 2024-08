GFVip, Pamela Prati smentisce la relazione con Simone Ferrante: "Siamo solo amici"

Gossip TV

L'ex concorrente del GFVip Pamela Prati è stata pizzicata più volte in compagnia di Simone Ferrante, ventenne modello con cui si vocifera abbia una relazione. Ma la showgirl ha smentito con forza i rumor: ecco cosa ha raccontato!

Già dall'estate 2023, Pamela Prati, ex concorrente del GFVip, era stata pizzicata in compagnia di Simone Ferrante, modello ventenne con cui sembrava avere un legame speciale. Sul profilo Instagram della showgirl sono apparsi diversi scatti dei due in atteggiamenti romantici e sembrava chiaro che tra la soubrette ed ex vippona e il modello ci fosse del tenero. Tuttavia, in maniera inaspettata, a distanza di un anno dai primi avvistamenti, Pamela Prati ha negato di avere una relazione con Simone Ferrante e ha rivelato che tra loro c'è solo amicizia.

GFVip, Pamela Prati e Simone Ferrante sono "solo amici": parla l'ex gieffina

Da mesi, Simone Ferrante appariva al fianco di Pamela Prati, che non ha mai negato che tra i due ci fosse un legame speciale. Tuttavia, qualcosa deve essere cambiato tra loro, visto che la showgirl ha smentito categoricamente di essere fidanzata con il modello e che, al contrario, lui sarebbe solo un conoscente. Al settimanale Oggi, infatti, Pamela Prati ha voluto svelare come stanno davvero le cose tra lei e Simone Ferrante, che tutti credevano fosse il suo nuovo fidanzato:

"Non è il mio fidanzato. Simone è un conoscente con cui spesso esco e sempre in compagnia di altri amici"

Dalle sue parole è evidente, quindi, che il giovane modello non possa essere neppure annoverato tra i conoscenti più stretti e, ha proseguito la showgirl, tra loro non c'è mai stato alcun legame di natura amorosa:

"Lui ha una sua vita sentimentale, non è corretto metterlo nel tritacarne del gossip. Tra noi non c’è alcun legame sentimentale se non di stima e di amicizia. I giornali hanno travisato la vera natura del nostro rapporto, montando una love story che non esiste."

GFVip, Pamela Prati nega la storia d'amore con Simone Ferrante, ma a settembre....

Nonostante l'ex gieffina del reality condotto da Alfonso Signorini l'abbia negato con forza, a settembre 2023, era uscita allo scoperto con Simone Ferrante, dedicandogli appassionate parole sui social. All'epoca, il settimanale Chi aveva pubblicato i primi scatti dei due insieme, mentre passeggiavano a Piazza di Spagna, poi ancora a cena, intenti a ridere e scherzare.

Le prime foto con il modello ventenne erano apparse sui social della showgirl già durate l'estate del 2023, finché la stessa Pamela Prati non aveva ufficializzato la relazione con Simone Ferrante, pubblicando un appassionato post con tanto di dedica al fidanzato. La showgirl gli ha aveva infatti dedicato le parole di una canzone in spagnolo, la cui traduzione recita:

"I l mio destino è amarti sempre e che tu sia sempre presente. Il mio destino è che i tuoi baci vivano sempre nel mio corpo, è il mio destino, amarti così. Perché questa è stata la nostra fortuna, è il mio destino. Mi fai impazzire"

